Δύο μήνες μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος και τις 19/12 του 2025, η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού επέστρεψε νικηφόρα στην αγωνιστική δράση και «μπήκε» με το «δεξί» στο 2026.
Οι «ερυθρόλευκες» νίκησαν με 25-7 την ΝΕ Πατρών εκτός έδρας, για το ματς της 14ης αγωνιστικής της Α1, με πρώτη σκόρερ την Σάντα, με έξι γκολ (τέσσερα η Αντριους, τρία η Μυριοκεφαλιτάκη, τρία η Σιούτη).
Στο πρώτο ματς για το 2026, στο ντεμπούτο του Γιώργου Ντόσκα στον πάγκο, τα κορίτσια των Πειραιωτών, με εξαίρεση το τρίτο οκτάλεπτο, στο οποίο δέχθηκαν τέσσερα τέρματα (4-6), έδειξαν σε εξαιρετική κατάσταση, προηγήθηκαν με 16-2 και έφυγαν με άνετο «διπλό» από την έδρα της ομάδας της Πάτρας, κάνοντας το «14 στα 14» στο πρωτάθλημα!
Ο Ολυμπιακός είναι αήττητος έως τώρα στη σεζόν 2025-26, σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετρώντας 20 νίκες σε ισάριθμα ματς.
Τα οκτάλεπτα: 1-6, 1-8, 4-6, 1-5
ΝΕ Πατρών: Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Κοντάκου, Νισιγιάμα 4, Τσιμάρα 1, Σιτάρα 2, Σκαρπαλέζου, Μιχαλάτου, Τσίγκα, Λιαπάκη, Κεπενού, Κακαίδη, Πολίτη, Κοτζαμπάση, Αγγελοπούλου
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα 2, Κουρέτα, Σάντα 6, Τριχά 1, Αντριους 4, Σιούτη 3, Μπίκου 1, Νίνου 1, Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου 2, Λαναρά 1.
Δηλώσεις:
«Χρησιμοποιήσαμε το ματς για να βρούμε ρυθμό»
Γιώργος Ντόσκας: «Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των κοριτσιών. Ηταν ένα ματς που θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε ρυθμό, ενόψει του σαββατιάτικου αγώνα με την Ούιπεστ στην Ουγγαρία».
Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη: «Σήμερα, παίξαμε με την ΝΕΠ και γνωρίζαμε τη διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Για εμάς, ήταν μια πολύ καλή εύκαιρα μετά τη δίμηνη διακοπή, λόγω των Εθνικών ομάδων, να βρούμε τους αυτοματισμούς μας ενόψει του ευρωπαϊκού παιχνιδιού του Σαββάτου».