Μετά το μονό, πρόκριση και στο διπλό του τουρνουά της Ντόχα για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Έχοντας ως συμπαίκτη του τον Αλεξέι Ποπίριν, οι δύο τενίστες επικράτησαν των Βλαντ Κορνέα και Σίμον Βαλκόφ με 6-3, 6-0 και πέρασαν στα προημιτελικά του Qatar Open.

Μια εξαιρετική εμφάνιση, με τον Ελληνα και τον Αυστραλό να κυριαρχούν στο κορτ μετά το 3-3 στο πρώτο σετ και παίρνοντας 9 σερί games να φτάνουν στο 6-3, 6-0, που τους έδωσε το εισιτήριο για την τελική 8άδα του τουρνουά της Ντόχα.

Στα προημιτελικά του 500άρι τουρνουά, οι Τσιτσιπάς και Ποπίριν θα αντιμετωπίσουν τους Χάρι Χελιοβάρα και Χένρι Πάτεν, Νο. 3 του ταμπλό, οι οποίοι στους «16» απέκλεισαν τους Κάρεν Κατσάνοφ και Αντρέι Ρούμπλεφ με 7-5, 6-3.

Με Μεντβέντεφ στο μονό

Υπενθυμίζουμε ότι στο μονό, ο Τσιτσιπάς πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον πρώτο γύρο απέναντι στον Μοέζ Εσαργκί (Νο. 139) και επικράτησε με 6-4, 6-4. Στους «16» του Qatar Open θα αντιμετωπίσει τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, που απέκλεισε τον Γιουντσένγκ Σανγκ με 6-4, 6-2.

Starting strong 💪 Tsitsipas kicks off his Doha campaign 6-4 6-4 over Echargui!@stefanos #QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/Gv300lhsRj — Tennis TV (@TennisTV) February 17, 2026

Αυτή θα είναι η 15η φορά που θα συναντηθούν οι δυο τενίστες, με τον Μεντβέντεφ να έχει 10 νίκες στα προηγούμενα 14 ματς (10-4). Αναμένεται μια σπουδαία μάχη, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αντιμετωπίζει ε έναν από τους καλύτερους τενίστες στον κόσμο.