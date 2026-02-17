Στον δεύτερο γύρο του 500αριού τουρνουά της Ντόχα, το Qatar Open, προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε το καθήκον του, έπαιξε… όσο χρειάστηκε και ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Τυνήσιου, Μοέζ Εσαργκί (Νο139 στον κόσμο) με 2-0 σετ (6-4, 6-4), μέσα σε 84 λεπτά.

Μετά τη νικηφόρα πλέον πρεμιέρα του, το Νο33 του κόσμου θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο το Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης, τον Ρώσο, Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος νίκησε επίσης εύκολα 2-0 (6-4, 6-2) τον Κινέζο, Σανγκ Τζουντσένγκ.

Ένα break σε κάθε σετ αποδείχθηκε αρκετό για τον Τσιτσιπά, που δεν είχε προβλήματα να κρατήσει το σερβίς του και απλά… περίμενε την ευκαιρία του. Τη βρήκε στο 7ο γκέιμ του πρώτου σετ και στο εναρκτήριο γκέιμ του δεύτερου σετ και, παρότι συνολικά είχε μόλις 2/7 break points, αυτά τα δύο κερδισμένα αποδείχθηκαν αρκετά για να του δώσουν τη νίκη.