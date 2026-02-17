Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ (20-25, 21-25, 17-25) από τη Vero Volley Milano στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη, στο πρώτο παιχνίδι των play-offs του CEV Champions League, και πλέον καλείται να πετύχει μεγάλη ανατροπή στον επαναληπτικό για να συνεχίσει στη διοργάνωση.

Η ιταλική ομάδα, που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη, επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της και έδειξε την ποιότητά της, παρά την προσπάθεια των «ερυθρόλευκων» και του προπονητή τους, Μπράνκο Κοβάσεβιτς. Παρότι ο Ολυμπιακός κατάφερε σε αρκετές περιπτώσεις να περιορίσει το δυνατό σερβίς της Πάολα Εγκόνου, δεν μπόρεσε να βρει λύσεις απέναντι στο πλήρες και ποιοτικό παιχνίδι των φιλοξενούμενων. Η Εγκόνου αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης, συνεχίζοντας τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της απέναντι στην ελληνική ομάδα.

Οι Πειραιώτισσες είχαν και σημαντικές απουσίες, καθώς η Ιζαμπέλα Ντι Ιούλιο έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στον καρπό, όπως και η Ειρήνη Τερζόγλου.

Η εικόνα του αγώνα

Στο πρώτο σετ ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά και διατήρησε μικρό προβάδισμα μέχρι τα μέσα (13-11), με τη Μίλιτσα Κούμπουρα να δίνει λύσεις στην επίθεση. Ωστόσο, στο κρίσιμο σημείο η Μιλάνο «έτρεξε» σερί και κατέκτησε το σετ με 20-25.

Στο δεύτερο σετ οι Ιταλίδες πήραν από νωρίς διαφορά και έφτασαν μέχρι το +6 (12-18). Ο Ολυμπιακός αντέδρασε μειώνοντας στους τέσσερις (20-24), όμως η Μιλάνο εκμεταλλεύτηκε το δεύτερο set ball και έκανε το 0-2 (21-25).

Στο τρίτο σετ οι «ερυθρόλευκες» προσπάθησαν να επιστρέψουν, ισοφαρίζοντας το αρχικό 1-4 και μένοντας κοντά στο σκορ μέχρι το 11-12, με τις Αμπντεραχίμ και Κούμπουρα να πρωταγωνιστούν. Παρ’ όλα αυτά, ένα σερί 7-0 της Μιλάνο (13-21) έκρινε οριστικά την αναμέτρηση, με το τελικό 17-25 να διαμορφώνει το 0-3.

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του από τη φάση των ομίλων στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ως η καλύτερη τρίτη ομάδα, ωστόσο καλείται πλέον να ανατρέψει τα δεδομένα στον επαναληπτικό για να διεκδικήσει την παρουσία του στα προημιτελικά.