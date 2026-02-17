Ο Ολυμπιακός κοντράρεται απόψε (20:00) με την ΑΕΚ στα προημιτελικά του Final 8 στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε νοκ-άουτ ματς που κρίνει την πρόκριση στα ημιτελικά.

ΟΓιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του έφτασαν το απόγευμα της Δευτέρας στην Κρήτη εν μέσω αποθέωσης και ο Έλληνας τεχνικός καλείται να αποφασίσει για την 12άδα που θα έχει διαθέσιμη στο αποψινό ματς με την Ένωση, αλλά και γενικότερα στα επόμενα παιχνίδια, εφόσον οι Πειραιώτες πάρουν την πρόκριση.

Πριν από μερικές μέρες, ο Μπαρτζώκας πήρε την οριστική του απόφαση μετά τον τραυματισμό του Κόρι Τζόσεφ και επανέφερε τον Φρανκ Νιλικίνα στην οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού για τις εγχώριες διοργανώσεις και δη για το Κύπελλο.

Αυτό σημαίνει πως οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν κανονικά στη διάθεση τους για το Final 8 του Κυπέλλου τον Γάλλο γκαρντ και θα κληθεί ο προπονητής του Ολυμπιακού ανάλογα το παιχνίδι να επιλέγει τους έξι ξένους στην 12άδα του και να αφήνει τουλάχιστον δύο εκτός αυτής.

Οι επιλογές που έχει ο Ολυμπιακός για την εξάδα των ξένων

Οι οκτώ ξένοι του Ολυμπιακού μετά την αλλαγή: Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Εβάν Φουρνιέ, Άλεκ Πίτερς, Ταϊρίκ Τζόουνς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Τάισον Γουόρντ.

Από τους οκτώ ξένους, ο προπονητής επιλέγει σε κάθε ματς έξι από αυτούς, ανάλογα με τις συνθήκες αλλά και την αγωνιστική κατάσταση του καθενός. Οι αλλαγές ανάλογα το παιχνίδι είναι απεριόριστες, αφού μπορεί να αφήσει άλλους εκτός στον προημιτελικό με την ΑΕΚ και διαφορετικούς στον ημιτελικό, αν ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τους ξένους δεν μπορούν να υπολογίζονται οι Κόρι Τζόσεφ, που είναι τραυματίας και Σακίλ ΜακΚίσικ και φυσικά οι Μουστάφα Φαλ και Κίναν Έβανς που είναι εκτός πολύ καιρό.