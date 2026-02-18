Δεν πήγε και πολύ καλά η συνάντηση του Προέδρου Κων. Τασούλα με τον πρόεδρο Αντ. Σαμαρά. Πρώτον διότι δεν υπήρχε τίποτε το ευοίωνο (για τη συνέχεια…) ως προς αυτή, και δεύτερον γιατί ο πρόεδρος Σαμαράς δεν δίστασε να δηλώσει και στον Πρόεδρο Τασούλα όσα και δημοσίως δηλώνει καταφερόμενος κατά του προέδρου Κυριάκου Α’ και της κυβέρνησής του, ειδικά για τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. «Λάθη, λάθη, λάθη», τρεις λέξεις που περιγράφουν όσα ο πρόεδρος Σαμαράς καταλόγισε στον πρόεδρο Κυριάκο Α΄, με τον Πρόεδρο Τασούλα να ακούει υπομονετικά όσα ο συνομιλητής του καταμαρτυρούσε για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του.

Ετσι, όσοι πιθανόν ανέμεναν ότι ο Πρόεδρος Τασούλας θα κατεύναζε τον έτσι κι αλλιώς θυμωμένο πρόεδρο Σαμαρά, προφανώς απογοητεύτηκαν, διότι ο άλλος δεν βρήκε ούτε μία καλή κουβέντα να πει για τον πρόεδρο Κυριάκο Α’, ώστε ο Πρόεδρος Τασούλας να προλάβει να ρίξει μια γέφυρα μαζί του. Μέχρι για το ότι ήταν μέγα λάθος που δεν μετέχει η Ελλάδα στην επιτροπή του Τραμπ για τη Γάζα κατήγγειλε τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος Αντώνης, τη στιγμή που, όπως είπε, μετέχουν η Τουρκία, η Ιταλία, η Βουλγαρία, ακόμη και η Κύπρος. Γενικά δεν πήγε καλά αυτό…

Ταξίδι στην Ινδία

Στις «μακρινές Ινδίες» ταξιδεύει σήμερα ο πρόεδρος Κυριάκος Α’, προσκεκλημένος του ινδού πρωθυπουργού, παρεμπιπτόντως τεράστιας προσωπικότητας του Τρίτου Κόσμου, Ναρέντρα Μόντι. Ο πρόεδρος Κυριάκος Α’ μεταβαίνει στις Ινδίες με πτήση της γραμμής που άνοιξε πρόσφατα η AEGEAN και φιλοδοξεί να φέρει στα μέρη μας τουρίστες από την πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου – ναι, δεν είναι η Κίνα, όπως πίστευες έως τώρα, αναγνώστη μου, η Ινδία είναι, που ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο ψυχές. Ο πρόεδρος Κυριάκος Α’, λοιπόν, θα συμμετάσχει σε διεθνές συνέδριο υπό την επωνυμία «AI Impact Summit», που είναι αφιερωμένο στην επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία, την παραγωγικότητα και τον μετασχηματισμό των αγορών. Το συνέδριο συγκεντρώνει μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του χώρου της τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ τους και ο κυπριακής καταγωγής νομπελίστας Ντέμης Χασάμπης.

Από τα αξιοσημείωτα της παρουσίας του Κυριάκου Α’ στο Δελχί θα είναι και μια συνάντηση που θα έχει με έναν κύριο Μάικλ Κράτσιος, Ελληνοαμερικανό, ο οποίος επαγγέλλεται τον σύμβουλο του προέδρου Τραμπ, ως επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου.

Ωραία είναι αυτά, του αρέσουν και του Κυριάκου Α’, και τα κυνηγάει κιόλας. Αντί να μένει εδώ και να ασχολείται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ 1, 2, 3 και βάλε…

Σε πολλά στρατόπεδα

Πυρετώδεις προετοιμασίες για την τρίτη επέτειο από το δυστύχημα στα Τέμπη γίνονται σε διάφορα επίπεδα, αλλά αν καταλαβαίνω σωστά, από διάφορα που κυκλοφορούν, αυτή τη φορά δεν υπάρχει ενιαία «αντίληψη» και «στάση» επί του θέματος. Δεν είναι μόνο τα κόμματα που πλακώνονται, ειδικά το ΚΚΕ θέλει να αυτενεργήσει, είναι και οι συγγενείς των θυμάτων που, ως γνωστόν, έχουν διαχωρίσει τη θέση τους από την «πρόεδρο» Καρυστιανού και δεν γουστάρουν ούτε κατά διάνοια να αποτελέσει η συγκέντρωση του επόμενου Σαββάτου, 28 του μηνός, το βήμα για την αναγγελία του κόμματος που ετοιμάζει.

Αυτό δεν αρέσει φυσικά, και κάποιοι από την Αριστερά, που την ακολουθούν, έχουν πέσει, μονοί – διπλοί, να πείσουν τους υπόλοιπους να ρίξουν νερό στο κρασί τους και να μην επιχειρήσουν να την απομονώσουν. Μου έστειλε ένας φίλος χθες ανάρτηση ενός κυρίου Ρούντι Ρινάλντι, παλιού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ακολουθεί τώρα την «πρόεδρο» Καρυστιανού. Είναι, ας τον χαρακτηρίσουμε, η αριστερά συνιστώσα σε αυτό το καταδεξιό μόρφωμα που σχηματίζεται. Τι λέει στη γεμάτη αγωνία ανάρτησή του ο Ρινάλντι; Οτι πρέπει «να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ενότητα και ο ακηδεμόνευτος χαρακτήρας των κινητοποιήσεων, αναγνωρίζοντας ότι η υπόθεση αυτή ξεπερνάει τις διαφωνίες ή τις επιμέρους στοχεύσεις και επιλογές των εμπλεκόμενων μερών».

Εντάξει, Ρούντι, καταλάβαμε…

Αποτελέσματα

Η πρώτη εικόνα, είναι αυτή που παίρνει «όλο το χαρτί», έλεγαν παλιά οι δημοσιογράφοι, και ο κανόνας εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και τώρα, στην εποχή της επικυριαρχίας των social media και της νέας τεχνολογίας. Ενα 48ωρο μετά τις εκλογές στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, καθ’ όλα έγκυρη πηγή μού ανέφερε χθες ότι τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν δεν απηχούν την πραγματικότητα. Κατ’ αυτήν (την πηγή εννοείται), «ψηφίσαμε και για συνέδρους στο προσεχές συνέδριο ΓΣΕΕ, κατά τις εκλογές στο ΕΚΑ, όπου ήταν υποψήφιος και ο ίδιος ο Γιάννης Παναγόπουλος. Τα πραγματικά αποτελέσματα είναι αυτά: ΕΝΩΤΙΚΟ ψηφοδέλτιο ΠΑΣΚΕ: 21,2%. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: 14,5%. Για την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας, εμείς ως ΕΝΩΤΙΚΟ ψηφοδέλτιο εκλέξαμε 98 συνέδρους, και το ψηφοδέλτιο με τους υποστηρικτές του Παναγόπουλου και τον ίδιο επικεφαλής, 67. Αρα μπορείς να καταλάβεις και μόνος σου πόση αλήθεια είχαν οι ανακοινώσεις ότι, τάχα μου, υπερίσχυσε το ψηφοδέλτιο του Παναγόπουλου».

«Αδερφοφάδες»…

Νέα πρόταση… 50 ετών

Δεν συγκίνησε ιδιαίτερα τη Λάρισα η εμφάνιση του εξ εφέδρων προέδρου Τσίπρα. Μπορεί η αίθουσα να γέμισε οπαδούς που κατέφθασαν από τις γειτονικές περιοχές, αλλά το προσεκτικό μάτι του παρατηρητή θα έβλεπε ότι ήταν όλος ο γερο-ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το ακροατήριο, που ζει και αναπνέει με την ιδέα της επανάκαμψης στην εξουσία, άκουσε τον αρχηγό να βρίζει από την αρχή ως το τέλος τον Γιάννη Στουρνάρα, αν και δεν τον κατονόμασε επίτηδες, φοβούμενος ότι ο άλλος θα τον πλακώσει πάλι στις «γρήγορες». Κάπου στη μέση, δε, άρχισε να απαγγέλλει τις πιο γερασμένες προτάσεις που ακούστηκαν ποτέ. Μόνο που τις παρουσίαζε ως νέες και ρηξικέλευθες. Παράδειγμα: να μεταφερθεί η έδρα του υπουργείου Γεωργίας στη Λάρισα, ως φυσική πρωτεύουσα του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Αφήνω κατά μέρος το δίκαιο ερώτημα, γιατί δεν το έκανε την εποχή που διοίκησε τη χώρα ο ίδιος, να τον χειροκροτήσει ολόκληρος ο Κάμπος, και υπεισέρχομαι στο ειδικότερο: η δήθεν καινούργια πρόταση μετράει σχεδόν πενήντα χρόνια πίσω!!

Την είχε διατυπώσει ο Γιάγκος Πεσματζόγλου, ως πρόεδρος του ΚΟΔΗΣΟ. Η δε πρόταση αυτή επανήλθε στο προσκήνιο, παραμονές των εκλογών του 2004, από τον Κώστα Καραμανλή. Δεν υλοποιήθηκε φυσικά ποτέ. Τώρα ο Τσίπρας την ξαναφέρνει ως δική του, αφού την οικειοποιήθηκε, χωρίς να αναφέρει την πατρότητά της.

Γιατί αυτός είναι ο Τσίπρας!..

Στον εξώστη

Οπως προανέφερα, είχε κόσμο στην αίθουσα του ξενοδοχείου Divani, όπου έγινε η παρουσίαση. Αλλά και πάλι έδειξε έμπρακτα τα αισθήματα που διαθέτει για τους πρώην συντρόφους του. Δύο βουλευτές ήταν παρόντες, και οι δύο είδαν… «εξώστη»! Συγκεκριμένα, έδωσαν το «παρών» οι βουλευτές Βασ. Κόκκαλης και Αλ. Μεϊκόπουλος. Αλλά δεν τους άφησαν να καθίσουν στην πρώτη σειρά, προφανώς για να μη φιγουράρουν στις φωτογραφίες και θεωρήσουν οι οπαδοί ότι δεν έχει διακόψει σχέσεις με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Τους τοποθέτησαν στη δεύτερη σειρά, ενώ την κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη, πρώην υφυπουργό στις κυβερνήσεις των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που επίσης παρευρέθηκε στην εκδήλωση, την τοποθέτησαν μία σειρά παραπίσω, στην τρίτη. Δεν θέλει ούτε να τους βλέπει, αλλά να δω με ποιον θα κάνει κόμμα…