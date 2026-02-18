O Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Γ. Καραϊσκάκης για την ενδιάμεση φάση του Τσάμπιονς Λιγκ. Το ματς θα μεταδοθεί στο MEGA απόψε στις 22.00. Ο πρωταθλητής είχε φιλοξενήσει τη γερμανική ομάδα και την είχε κερδίσει στη league phase στις 20 Ιανουαρίου, ένα περίπου μήνα πριν. Αυτό από μόνο του μαρτυρά τη δυσκολία της αποστολής του. Το να καταφέρει να κερδίσει ξανά ο Ολυμπιακός μια ομάδα που θα κατεβεί απόψε υποψιασμένη και σαφώς προσεκτικότερη μετά το στραπάτσο που έπαθε είναι αντικειμενικά πολύ δύσκολο. Αλλά όποιος μπαίνει στον χορό χορεύει. Κι ο Ολυμπιακός στο Τσάμπιονς Λιγκ χορεύει και πολύ καλά.

Στατιστικά

Ακόμα κι αν κάποιος δεν έχει δει το πρώτο ματς, αν ρίξει μια ματιά στα στατιστικά του πρώτου αγώνα έχει την εικόνα του κατορθώματος του Ολυμπιακού στα μάτια του, διότι εκείνη η νίκη ήταν πραγματικό κατόρθωμα.

Ο Ολυμπιακός είχε πετύχει δυο γκολ με τα δυο μοναδικά σουτ που οι παίκτες του είχαν κάνει στην εστία του Μπλάσβιχ. Τα δυο του γκολ ήρθαν σε ιδανικές στιγμές: ο Κοστίνια άνοιξε το σκορ με μια κεφαλιά στο 2ο λεπτό του ματς και ο Ταρέμι είχε διπλασιάσει τα γκολ του πρωταθλητή στην εξέλιξη μιας αντεπίθεσης στο 45΄.

Στο ενδιάμεσο των δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο η Λεβεκούζεν είχε διπλάσια κατοχή μπάλας (ο μέσος όρος στο τέλος ήταν 61%), ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Τζολάκης είχε κάνει πέντε επεμβάσεις, η γερμανική ομάδα είχε διπλάσιες πάσες, πολλά κόρνερ και είχε κάνει μόλις 3 φάουλ σε ένα ημίχρονο! Η υπεροχή της ήταν μεγάλη. Ωστόσο της έλειψε το γκολ. Η γερμανική ομάδα πίεσε και στο δεύτερο ημίχρονο στο οποίο όμως ο Ολυμπιακός τακτοποιήθηκε καλύτερα πίσω από την μπάλα. Δεν έκανε ευκαιρίες και δεν βρήκε φάσεις στις αντεπιθέσεις, αλλά ο Τζολάκης έκανε μόνο μια επέμβαση και χάρη και στις παρεμβάσεις του Μεντιλίμπαρ που φρέσκαρε τη μεσαία γραμμή και την επίθεση η δουλειά έγινε. Το συμπέρασμα που ο Ολυμπιακός πρέπει να κρατήσει από το προηγούμενο ματς είναι ότι η βελτίωση της απόδοσής του στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αυτό που τελικά του έδωσε τη νίκη. Κι ας σκόραρε στο πρώτο.

Βελτίωση

Η συνολική βελτίωση της απόδοσής του είναι το μόνο που μπορεί να τον βοηθήσει κι απόψε. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη γερμανική ομάδα χωρίς να είναι ανώτερός της: που σημαίνει πως απόψε έχει πιθανότητες να τα καταφέρει αν αγωνιστεί καλύτερα. Βέβαια αυτό είναι εύκολο μόνο στα λόγια. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα είναι περισσότερο υποψιασμένη. Και θα αγωνιστεί έχοντας στο μυαλό της πως στο προηγούμενο ματς έχασε μεν, πλην όμως έδειξε κι ένα είδος υπεροχής που σίγουρα της δημιουργεί τη βεβαιότητα πως αν απλά επαναλάβει την προηγούμενη εμφάνισή της θα πάρει και το αποτέλεσμα που θέλει. Μπορεί να την επαναλάβει; Κατά τη γνώμη μου εξαρτάται πολύ και από τον Ολυμπιακό. Αν αυτός της επιτρέψει να κυκλοφορεί την μπάλα όπως θέλει, ο Τζολάκης θα κάνει πάλι υπερωρίες. Στο προηγούμενο ματς η γερμανική ομάδα είχε 601 πάσες έναντι 245 των Ερυθρόλευκων και τις είχε με ακρίβεια της τάξης του 89%: που σημαίνει πως για μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού ο Ολυμπιακός δεν είχε καταφέρει να της χαλάσει το παιχνίδι. Πράγμα που πρώτα απ’ όλα πρέπει να κάνει απόψε.

Νίκες

Η Λεβερκούζεν είναι σε εξαιρετική κατάσταση και όχι μόνο γιατί μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό έχει μια συλλογή από νίκες σε όλες τις διοργανώσεις που παίρνει μέρος: είναι πολύ καλά γιατί έχει και επιστροφές. Επέστρεψε ο ηγέτης της άμυνάς της Εντι Ταμπσόμπα. Είναι καλά ο σκόρερ της ο τσέχος φορ Πάτρικ Σικ που στο προηγούμενο ματς βρέθηκε αρχικά στον πάγκο. Κυρίως ο δανός κόουτς Κάσπερ Χιούλμαντ θα έχει απόψε τον Εζεκίλ Παλάσιος, τον αργεντινό διεθνή κουμανταδόρο από τα μετόπισθεν που βοηθά πολύ στην κατοχή της μπάλας. Θυμίζω πως στο Τσάμπιονς Λιγκ ειδικά η γερμανική ομάδα αγωνιζόταν καλύτερα εκτός έδρας: το γιατί το είδαμε και πριν από ένα μήνα στο Γ. Καραϊσκάκης. Ξέρει να κρατάει την μπάλα κι αν δει χώρους είναι εξαιρετική στο να γεμίζει την αντίπαλη περιοχή παίκτες. Παίζει ένα ποδόσφαιρο που άλλοι το χαρακτηρίζουν αφελές, άλλοι άφοβο. Ανήκω στους δεύτερους.

Περισσότερα

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είπε σχεδόν τίποτα για τη γερμανική ομάδα στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου. Περιορίστηκε στο να πει ότι η Λεβερκούζεν γνωρίζει καλά τον Ολυμπιακό αλλά και ο Ολυμπιακός γνωρίζει καλά τη γερμανική ομάδα. Εδειξε επίσης να πιστεύει πως περιμένει από τους παίκτες του πολλά περισσότερα από το προηγούμενο ματς καθώς η βραδιά είναι δική τους. «Το κλειδί της επιτυχίας το έχουν οι παίκτες, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, αυτοί είναι που παίζουν. (…) Χρειάζεται και τύχη, να είμαστε εύστοχοι εμείς και όχι οι αντίπαλοι» είπε. Το ζήτημα της ευστοχίας το έχει στο μυαλό του. Και είναι λογικό έπειτα από αυτά που βλέπει από τους παίκτες του τον τελευταίο μήνα στο πρωτάθλημα.

Πολλά

Τι άλλο έχει στο μυαλό του; Το αν πρέπει να πειράξει την ομάδα που κέρδισε το πρώτο ματς ή αν πρέπει να στείλει στο γήπεδο τους ίδιους έντεκα αρχικά. Ο Βάσκος δεν αγαπάει τις πολλές αλλαγές αλλά αυτή τη φορά έχει μερικούς παίκτες που είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν ένα μήνα πριν. Ο Ποντένσε, που δεν αγωνίστηκε στη Λιβαδειά εξαιτίας της τιμωρίας, βάζει σίγουρα υποψηφιότητα για την αρχική ενδεκάδα. Ο Σιπιόνι ένα μήνα πριν χρησιμοποιούνταν από τον βάσκο προπονητή μόνο για λίγο: στο μεταξύ πήρε ματς και με τον Εσε έχουν συνθέσει ένα σκληρό δίδυμο στη μεσαία γραμμή σε μια στιγμή που ο Χρήστος Μουζακίτης μοιάζει λίγο κουρασμένος. Ο αποκλεισμός του Ταρέμι από την αποστολή στη Λιβαδειά, σημαίνει πως ο Μεντιλίμπαρ ετοιμάζει τον Ιρανό για το παιχνίδι. Αλλά ο Ελ Κααμπί την προηγούμενη φορά κατέβηκε από το αεροπλάνο που τον έφερε από το Μαρόκο και αγωνίστηκε – έστω και ως αλλαγή. Αναρωτιέμαι πώς δεν θα ξεκινήσει τώρα.

Διαιτητής

Α και για να μην το ξεχάσω. Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Πορτογάλος Ζοάο Πινέιρο που ήρθε με όλη τη διαιτητική του ομάδα. Εχει ξαναρθεί στα μέρη μας αρκετές φορές: έχει διαιτητεύσει και ματς του ελληνικού πρωταθλήματος. Το ότι κανείς δεν τον θυμάται είναι μάλλον καλό. Ελπίζω κι απόψε να περάσει απαρατήρητος…