Η Ενωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων είναι το κυρίαρχο θέμα πολιτικής συζήτησης στην Ευρώπη και, εάν επιτευχθεί, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πολιτική νίκη μιας γενιάς, υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σε παρέμβασή του στο χθεσινό Συμβούλιο Ecofin. Στη συνεδρίαση συζητήθηκε εκτενώς το θέμα των επικουρικών συντάξεων, καθώς και το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP) ώστε να είναι προσβάσιμο σε κάθε ευρωπαίο πολίτη.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική διάσταση της πρωτοβουλίας για την ενίσχυση των επικουρικών συντάξεων, καθώς όπως είπε «ενδιαφέρει ευρέως τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη». Τόνισε τη στήριξη της Ελλάδας στην προσπάθεια απλοποίησης του Κανονισμού ενός Πανευρωπαϊκού Προσωπικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος, «το οποίο θα πρέπει να είναι απλό, οικονομικά αποδοτικό και ασφαλές». Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε ακόμη την ευκαιρία να συναντήσει τη φινλανδή ομόλογό του, Riikka Purra, με την οποία συζήτησαν τόσο για τη θεματολογία του Eurogroup και του Ecofin όσο και για τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Επίσης συνάντησε τον καναδό υπουργό Οικονομικών François-Philippe Champagne, με τον οποίο συζήτησαν θέματα που αφορούν τις διμερείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Καναδά και αντάλλαξαν προσκλήσεις για μεταξύ τους συναντήσεις εργασίας στο μέλλον.

Ψάχνει δεύτερη δουλειά 1 στους 2

Δεύτερη θέση εργασίας ψάχνει ή σκέφτεται να ψάξει ένας στους δύο εργαζόμενους (51% του συνόλου) σύμφωνα με έρευνα της Randstad στη χώρα μας. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου από την ίδια έρευνα για το 2024, γεγονός που δείχνει ότι στην αγορά εργασίας τα πράγματα δεν είναι… ρόδινα. Παράλληλα, μόνο το 38% των εργαζομένων θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις θα αναπτυχθούν το επόμενο έτος.

ΕΕ: έρευνα κατά της Shein

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης έρευνας κατά της κινεζικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Shein, βάζοντας στο μικροσκόπιο την πλατφόρμα για σοβαρές παραβιάσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Η υπόθεση ξεκίνησε από τον εντοπισμό προϊόντων προς πώληση που χαρακτηρίζονται κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά, γεγονός που εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον έλεγχο των διατιθέμενων ειδών. Εκτός από την εμπορία παράνομων προϊόντων, η Κομισιόν εξετάζει ακόμα πρακτικές που αποσκοπούν στην πρόκληση εξάρτησης στους χρήστες. Επίσης γίνεται έρευνα για τον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων σύστασης προϊόντων. Εάν επιβεβαιωθούν παρανομίες, η Shein κινδυνεύει με βαρύτατες κυρώσεις βάσει της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Η νομοθεσία, που διέπει τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες (VLOPs), προβλέπει πρόστιμα που μπορούν να αγγίξουν έως και το 6% του συνολικού ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Μειώθηκαν τα κρατικά φέσια

Σε πτωτική τροχιά μπήκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τον Δεκέμβριο του 2025 τα κρατικά φέσια ανήλθαν σε 2,499 δισ. ευρώ καταγράφοντας μείωση 517 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Νοέμβριο. Τη μεγαλύτερη μείωση, 286 εκατ. ευρώ, εμφανίζουν τα χρέη των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους, τα οποία στα τέλη Δεκεμβρίου διαμορφώθηκαν στα 1,397 δισ. ευρώ. Μειωμένες εμφανίζονται και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων οι οποίες με την εκπνοή του 2025 διαμορφώθηκαν στα 722 εκατ. ευρώ από 766 εκατ. ευρώ που ήταν τον Νοέμβριο.

Γυναικεία επιχειρηματικότητα

Με απόφαση μεγάλων επιχειρηματικών φορέων της χώρας, και συγκεκριμένα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Ελληνικής Ενωσης Επιχειρηματιών, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος, του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, δημιουργήθηκε ο Οργανισμός Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας (ΟΓΕΗ). Επικεφαλής του Οργανισμού, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασής του, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναμένεται να οριστεί η Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Α’ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ. Στόχος του φορέα είναι η διαμόρφωση ενός δυναμικού και βιώσιμου οικοσυστήματος γυναικείας επιχειρηματικότητας και ηγεσίας, με ουσιαστικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Πτολεμαΐδα: διάδρομος ηλεκτροκίνησης

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, στον άξονα προτεραιότητας «Πράσινες πόλεις», η μελέτη για τη δημιουργία ολοκληρωμένου επαγωγικού διαδρόμου ηλεκτροκίνησης με δικαιούχο το Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Πτολεμαΐδας.

Συγκεκριμένα, η πράξη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 186.000 ευρώ, αφορά την ωρίμανση μιας καινοτόμου πιλοτικής υποδομής για τη δυναμική επαγωγική φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, σε συνδυασμό με ενσωματωμένες φωτοβολταϊκές οδικές επιφάνειες. Η πιλοτική υποδομή προβλέπεται να αναπτυχθεί σε οδικό τμήμα πλησίον των εγκαταστάσεων του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα, με προοπτική αναπαραγωγής και κλιμάκωσης σε στρατηγικούς οδικούς άξονες.