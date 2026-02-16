Αυτή είναι μία από τις σπάνιες φορές που θα συμφωνήσω με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, μολονότι για λόγους τελείως διαφορετικούς από τους δικούς της. Αν πράγματι ήταν ένας αστυνομικός του τμήματος των Εξαρχείων εκείνος που ειδοποίησε τον Αδωνη Γεωργιάδη για την εμφάνιση της προέδρου με ρόμπα στο ΑΤ Εξαρχείων, προκειμένου να υποβάλει μήνυση εναντίον του κ. Γεωργιάδη, τότε αυτός ο αστυνομικός πρέπει να εντοπιστεί και να του δοθεί έπαινος, μαζί με επταήμερη τιμητική άδεια.

Το γεγονός ότι η κ. Κωνσταντοπούλου προσήλθε στο τμήμα με τη ρόμπα, μόλις δέκα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, μας επιτρέπει ορισμένες υποθέσεις. Προφανώς, θυμήθηκε την τελευταία ώρα, ενώ ήταν έτοιμη να πέσει για ύπνο, ότι τα μεσάνυχτα έληγε η τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή μήνυσης κατά του υπουργού Υγείας. Δεν προλάβαινε να ντυθεί, έτσι έριξε μια ρόμπα πάνω της κι έτρεξε να προλάβει. Γιατί δεν τυλιγόταν με μια καμπαρντίνα ή με ένα παλτό, αναρωτιέμαι. Πάντως, κατά τη μαρτυρία που μας μετέφερε ο κ. Γεωργιάδης, η πρόεδρος προτίμησε τη ρόμπα της.

Στο σημείο αυτό είναι όπου εγείρονται ακόμη σοβαρότερα ζητήματα. Βάλτε λίγο τη φαντασία σας να δουλέψει και σκεφτείτε: είναι απλό πράγμα να είσαι αστυφύλακας, ας πούμε 25 χρονών παιδί, στο τμήμα των Εξαρχείων, που είναι μόνιμος στόχος και πεδίο ασκήσεων με πραγματικά πυρά των αναρχικών, πλησιάζουν τα μεσάνυχτα και, ξαφνικά, βλέπεις μπροστά σου τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αμακιγιάριστη, με τη ρόμπα. Τι κάνεις; Προσωπικά, ακούω φοβερά πράγματα, τα οποία σας μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη. Μια νεαρή αστυνομικός, μου λένε, λιποθύμησε και πέφτοντας χτύπησε η καημένη τον ώμο της. Δύο άλλοι, άνδρες αυτοί, κλειδώθηκαν μόνοι τους στο κρατητήριο και μάλιστα εξαφάνισαν τα κλειδιά, για να μην μπορεί να μπει κανείς μέσα. Ο ένας παραδέχθηκε ότι το κατάπιε, ο άλλος ντρέπεται να πει τι το έκανε, πάντως και οι δύο πήγαν στο 401 για ακτινογραφία. Εννοείται ότι στην τουαλέτα έγινε συνωστισμός, όσοι δεν πρόλαβαν να κλειδωθούν εκεί μέσα κρύφτηκαν κάτω από τα γραφεία τους.

Οι πηγές μου λένε, επίσης, ότι για όλα αυτά έχει διαταχθεί ΕΔΕ από το υπουργείο. Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η ηγεσία εξαίρει το σθένος του αξιωματικού υπηρεσίας, ο οποίος όχι μόνο δεν εγκατέλειψε τη θέση που τον όρισε το καθήκον, αλλά διεκπεραίωσε άψογα το αίτημα της κ. Κωνσταντοπούλου. Η εισήγηση προς τον υπουργό είναι να του απονεμηθεί το μετάλλιο των διακεκριμένων πράξεων.

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΡΑΤΑ

Το αποκάλυψε η «Wall Street Journal» προ τριών ημερών και ουδείς το διέψευσε μέχρι στιγμής. Αφορά την υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας (Homeland Security) των ΗΠΑ, Κρίστι Νόουμ, η οποία τυπικά τουλάχιστον έχει την πολιτική ευθύνη για τις φρικαλεότητες της ICE στη Μινεσότα. Εκτός από τη διοικητική ανεπάρκειά της, η Νόουμ επικρίνεται σφοδρά και για τις σπατάλες με τις οποίες επιβαρύνει τον αμερικανό φορολογούμενο. Ταξιδεύει ανά την επικράτεια, λ.χ., μόνο με ιδιωτικές πτήσεις, είτε με κρατικά αεροπλάνα είτε με νοικιασμένα. Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμά της, όμως, είναι η μνημειώδης βλακεία της, που αναγνωρίζεται από όλους.

Τρανή απόδειξη σχετικώς είναι το περιστατικό που αποκάλυψε η «WSJ». Συγκεκριμένα, σε ένα από τα ταξίδια της με αεροσκάφος της Ακτοφυλακής, η υπουργός χρειάστηκε να αλλάξει αεροπλάνο λόγω τεχνικού προβλήματος.

Προσγειώθηκαν λοιπόν, βγήκαν από το ένα αεροπλάνο και μπήκαν στο άλλο, αλλά ο πιλότος ξέχασε να πάρει μαζί του την κουβερτούλα της υπουργού. Φαίνεται ότι η Κρίστι Νόουμ είναι πολύ δεμένη με την κουβέρτα της, όπως ο Λάινους με τη δική του, γι’ αυτό και απέλυσε επί τόπου τον πιλότο, μόλις προσγειώθηκαν. Μπορούσε να το κάνει, αφού τυπικά η Ακτοφυλακή εμπίπτει στην υπουργική αρμοδιότητά της, και το έκανε.

Σημειωτέον, ότι δεν ήταν η πρώτη φορά – συνηθίζει να απολύει κόσμο σωρηδόν και για ψύλλου πήδημα. Μετά, όμως, συνειδητοποίησε κάτι που της είχε διαφύγει: δεν υπήρχε κανείς άλλος να πιλοτάρει το αεροπλάνο! Οπότε υποχρεώθηκε να αποκαταστήσει τον απολυθέντα, για να μπορέσει να γυρίσει το βράδυ στο σπίτι της. Δεν ξέρω αν τον απέλυσε μόλις επέστρεψε στην Ουάσιγκτον, τίποτα σχετικό δεν αναφέρεται στο ρεπορτάζ της «WSJ». Από τέτοιους ηλίθιους όμως όλα μπορείς να τα περιμένεις…