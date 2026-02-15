Με τη Φρίντα Κάλο να αναδεικνύεται ως η ακριβότερη καλλιτέχνις, τον Γκούσταβ Κλιμτ να υπερδιπλασιάζει το ρεκόρ του και τον Πάμπλο Πικάσο να πέφτει από τον θρόνο του πιο ακριβοπληρωμένου ζωγράφου έκλεισε το 2025.

Και μπορεί να ήταν έντονες οι διακυμάνσεις στην αγορά της τέχνης, καθώς το πρώτο εξάμηνο να κύλησε με πτώση στις πωλήσεις που άγγιξε το 12%, ωστόσο η χρονιά έκλεισε με θετικό πρόσημο, ειδικά στις πιο υψηλές κλίμακες.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το συνολικό ποσό των 100 ακριβότερων έργων που πουλήθηκαν μέσω δημοπρασίας ανήλθε σε 2,13 δισ. δολάρια, όταν το 2024 δεν είχε ξεπεράσει το 1,8 δισ. δολάρια. Οι μεγάλες δημοπρασίες που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο στη Νέα Υόρκη έπαιξαν καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση με τους τρεις μεγάλους οίκους – Sotheby’s, Christie’s και Phillips – να πραγματοποιούν συνολικό τζίρο πάνω από 2 δισ. δολάρια και να σημειώνουν 16 νέα ρεκόρ για καλλιτέχνες.

Στην πραγματικότητα, εννέα από τα δέκα ακριβότερα έργα της χρονιάς πωλήθηκαν εκείνη την περίοδο, ενώ γενικά οι πωλήσεις στους τρεις οίκους αυξήθηκαν κατά 15% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, για πρώτη φορά από το 2022.

1 Γκούσταβ Κλιμτ – Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερ (1914). Τιμή: 236,36 εκατ. δολάρια

Πρόκειται για το δεύτερο ακριβότερο έργο που έχει αλλάξει χέρια ποτέ σε δημοπρασία. Μέρος της συλλογής του αμερικανού επιχειρηματία Λέοναρντ Λέντερ το πορτρέτο απεικονίζει την Ελίζαμπεθ Λέντερερ, κόρη ενός από τους μαικήνες του ζωγράφου. Το προηγούμενο ρεκόρ για έργο του Κλιμτ σε δημοπρασία κατείχε το «Κυρία με βεντάλια» (1917), που πουλήθηκε για 108 εκατ. δολάρια το 2023.

2. Γκούσταβ Κλιμτ – Ανθισμένο λιβάδι» (1908). Τιμή: 86 εκατ. δολάρια

Απεικονίζεται ένα λιβάδι γεμάτο χρώματα και αγριολούλουδα με τη χαρακτηριστική ιδιόμορφη και τολμηρή πινελιά του Κλιμτ. Πωλήθηκε προς 86 εκατ. δολάρια και δεν αποτελεί την ακριβότερη τοπιογραφία του ζωγράφου, καθώς το «Δάσος σημύδας» (1903) είχε πωληθεί προς 104,6 εκατ. δολάρια το 2022.

3. Γκούσταβ Κλιμτ – Δασώδης πλαγιά στο Ούντεραχ στη λίμνη Ατέρ. Τιμή: 68,32 εκατ. δολάρια

Βγήκε για πρώτη φορά σε δημοπρασία και πωλήθηκε για 68,32 εκατ. δολάρια, ελαφρώς κάτω από την εκτιμώμενη τιμή των 70 εκατ. δολαρίων Πρόκειται για το τελευταίο τοπίο του Κλιμτ, που απεικονίζει την ήσυχη, δασώδη περιοχή της Αυστρίας.

4. Βίνσεντ Βαν Γκογκ – Στοίβες παρισινών μυθιστορημάτων και τριαντάφυλλα σε ένα ποτήρι (1887). Τιμή: 62,71 εκατ. δολάρια

Το έργο, που ανήκε στη συλλογή Πρίτσκερ, απεικονίζει σωρούς βιβλίων στο διαμέρισμα του αδελφού του ζωγράφου, Τεό, όπου ζούσε εκείνη την εποχή. Η τιμή αυτή είναι σχεδόν διπλάσια του προηγούμενου ρεκόρ έργου του από την περίοδο του Παρισιού και η δεύτερη υψηλότερη τιμή που έχει επιτευχθεί ποτέ για νεκρή φύση του καλλιτέχνη.

5. Μαρκ Ρόθκο – Αρ. 31 (Κίτρινη Ρίγα), (1958). Τιμή: 62,16 εκατ. δολάρια

Η σύνθεση με τα επάλληλα πεδία κόκκινου, ροζ, ροδακινί και κίτρινου χρώματος ανήκει σε μια σύντομη περίοδο φωτεινών χρωμάτων και πνευματικής έντασης στη σταδιοδρομία του Ρόθκο. Θεωρείται ως ένα κομβικό έργο της τέχνης του 20ού αιώνα.

6. Φρίντα Κάλο – Ο ύπνος (Το κρεβάτι), (1940). Τιμή: 54,66 εκατ. δολάρια

Αν και στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης, η Φρίντα Κάλο με το έργο της «Ο ύπνος (Το κρεβάτι) κατάφερε να γίνει η πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα καλλιτέχνις – βάσει των πωλήσεων μέσω δημοπρασιών και να ξεπεράσει το ρεκόρ που κρατούσε από το 2014 με 44,4 εκατ. δολάρια η Τζόρτζια Ο’ Κιφ. Η ελαιογραφία που πωλήθηκε 54,66 εκατ. δολάρια, την απεικονίζει ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι, τυλιγμένη με κισσούς, ενώ από πάνω αιωρείται μια σκελετωμένη μορφή με δυναμίτη στο σώμα της που κρατά ανθοδέσμη.

7. Ζαν Μισέλ Μπασκιά – Στέμματα (Καθαρό Βάρος), (1981). Τιμή: 48,335 εκατ. δολάρια

Αυτό το σημαντικό έργο του Μπασκιά περιλαμβάνει πολλά από τα βασικά μοτίβα του εικαστικού του λεξιλογίου του – αριθμούς, βέλη και λέξεις – που αντλούσε από τον κόσμο των γκραφίτι και δημιουργήθηκε την ημέρα των Χριστουγέννων του 1981. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην πρώτη ατομική του έκθεση στη Νέα Υόρκη.

8. Πιέτ Μοντριάν – Σύνθεση με μεγάλο κόκκινο επίπεδο μπλε γκρι, κίτρινο, μαύρο και μπλε (1922). Τιμή: 47,56 εκατ. δολάρια

Αυτό το αυστηρά γεωμετρικό έργο του Μοντριάν, αν και δεν έσπασε το προσωπικό του ρεκόρ, είναι χαρακτηριστικό της ώριμης περιόδου της De Stijl, με βασικά χρώματα και καθαρές γραμμές.

9. Πάμπλο Πικάσο – Ανάγνωση (Μαρί Τερέζ), (1932). Τιμή: 45,485 εκατ. δολάρια

Εστω και στην ένατη θέση δεν θα μπορούσε να λείπει ένας Πικάσο από τη λίστα με τα 10 ακριβότερα έργα της χρονιάς. Στην «Ανάγνωση (Μαρί Τερέζ)», όπου απεικονίζεται η μούσα και ερωμένη του Πικάσο απορροφημένη στο διάβασμα.

10. Κλοντ Μονέ – Νούφαρα (1907). Τιμή: 45,485 εκατ. δολάρια

Ενα από τα έργα της σειράς «Νούφαρα» του (1907) κατέγραψε, προς έκπληξη πολλών, τιμή χαμηλότερη από την εκτίμησή του. Το ακριβότερο έργο της σειράς πωλήθηκε το 2024 προς 65,6 εκατ. δολάρια.