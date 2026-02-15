«Ως αξιωματική τουρκική αντιπολίτευση υποστηρίζουμε την ομαλοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Οι διαμάχες για την ΑΟΖ, την υφαλοκρηπίδα και την Κύπρο δεν βοηθούν ούτε το τουρκικό ούτε το ελληνικό έθνος. Σεβόμαστε την ελληνική κοινωνία. Θέλουμε φιλικές σχέσεις και περισσότερη συνεργασία σε τομείς όπως ο τουρισμός, το εμπόριο κι οι ανθρωπιστικές διασυνδέσεις», σχολίαζε στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο», λίγη ώρα προτού ξεκινήσει το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, την Τετάρτη, ο πρώην αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), νυν συντονιστής εξωτερικής πολιτικής και σύμβουλος του προέδρου του, Οζγκιούρ Οζέλ, Ιλχάν Ουζγκέλ.

Θα καθίσουν ποτέ η Ελλάδα και η Τουρκία στο ίδιο τραπέζι για να επιλύσουν τις κύριες διαφορές τους για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα; Δεν φαίνεται να υπάρχει η πρόθεση.

Στο CHΡ είμαστε υπέρ της λύσης των διαφορών. Και πιστεύουμε ότι μπορούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα όταν αναλάβουμε την εξουσία. Κατ’ αρχάς, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε είδους διαπραγμάτευση με τους Ελληνες. Αυτή είναι η βασική θέση μας. Εκπροσωπώντας όμως το κόμμα της μείζονος τουρκικής αντιπολίτευσης, δεν μπορώ να επεκταθώ σε λεπτομέρειες, για τα ζητήματα της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας.

Τα ζητήματα ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας θα επιλυθούν ωστόσο διά της δικαστικής οδού, αν το CHP αναλάβει την εξουσία;

Το αν θα προσφύγουμε σε διεθνές δικαστήριο θα το ξανασυζητήσουμε όταν αναλάβουμε την εξουσία.

Οι βασικές ωστόσο γραμμές στην τουρκική εξωτερική πολιτική είναι κοινές μεταξύ κυβερνώντος ΑΚΡ και CHP;

Θέτετε ερωτήσεις που είναι πολύ ευαίσθητες για να τις συζητήσουμε σε μια συνέντευξη. Σας εξήγησα ότι είμαστε κόμμα της αντιπολίτευσης, δεν κυβερνάμε ακόμα. Θα κατευθυνθούμε όμως πιο δυναμικά προς την επίλυση των διαφορών με την Ελλάδα.

Οι θέσεις του CHP ταυτίζονται πάντως μ’ αυτές του AKP στα περί «Γαλάζιας Πατρίδας»…

Ως κόμμα θεωρούμε το Δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας νόμιμο δικαίωμα, που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

Με άλυτο το Κυπριακό μπορούν να επιλυθούν οι βασικές ελληνοτουρκικές διαφορές;

Θέλουμε το Κυπριακό να λυθεί. Υποστηρίζουμε τη διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο μερών, υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύονται τα δικαιώματα του τουρκικού λαού στην Κύπρο. Ως κόμμα έχουμε κάποιες πιο δημιουργικές ιδέες για το Κυπριακό, που θα δημοσιοποιήσουμε όταν θα γίνουμε κυβέρνηση.

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι θέσεις του φυλακισμένου κ. Ιμάμογλου για τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό.

O κ. Ιμάμογλου, παρότι φυλακισμένος, συνεχίζει να είναι ο υποψήφιος του κόμματός μας στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Επομένως, έχουμε την ίδια προσέγγιση. Το ότι η Τουρκία έχει ευρύ παραλιακό μέτωπο στο Αιγαίο Πέλαγος δεν θα πρέπει να αποτελεί σημείο διαφωνίας ή σύγκρουσης.

Οι εκτιμήσεις του κόμματος και των νομικών σας για το μέλλον του κ. Ιμάμογλου ποιες είναι; Μπορεί να είναι χαμένη υπόθεση;

Εργαζόμαστε σκληρά ώστε ο κ. Ιμάμογλου να μην ξεχαστεί στη φυλακή. Σχεδόν καθημερινά η κυβέρνηση εμφανίζει νέες κατηγορίες, ενώ υπάρχουν σε εξέλιξη περισσότερες από 10 δικαστικές υποθέσεις εναντίον του κ. Ιμάμογλου, ο οποίος είναι πολιτικός κρατούμενος. Βρίσκεται στη φυλακή επειδή μπορεί να νικήσει τον κ. Ερντογάν στις επερχόμενες εκλογές. Δεν περιμένω λοιπόν ότι ο κ. Ιμάμογλου θα αποφυλακιστεί μέχρι τις εκλογές του 2028, παρόλο που το CHP προσπαθεί να κρατήσει το θέμα ζωντανό, ενώ παραμένουν ανοικτά ζητήματα, όπως η Συρία, η πιθανή επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, η Γάζα και η Ουκρανία.

Η στάση του CHP, σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, ποια είναι;

Στο ζήτημα του Ιράν έχουμε την ίδια θέση με την (τουρκική) κυβέρνηση. Είμαστε κατά οποιασδήποτε μορφής επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν και συλλήβδην κατά οποιασδήποτε επίθεσης σε γειτονική χώρα, στην ευρύτερη περιοχή.

Το γεγονός ότι ανέλαβε υπουργός Δικαιοσύνης ο γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, Aκίν Γκιουρλέν, ο ενορχηστρωτής της υπόθεσης των πολλαπλών διώξεων του κ. Ιμάμογλου, οδηγώντας τον στη φυλακή, μπορεί να είναι κακός οιωνός και για τον ίδιο και για το κόμμα; Στο παρελθόν είχε προσφύγει δικαστικώς και κατά του Οζγκιούρ Οζέλ.

Για το κόμμα μας είναι πολύ σοβαρό το ότι αναβαθμίστηκε σε υπουργό ο γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης που μας έχει επιτεθεί τόσο έντονα. Είχε επιλεγεί για να οργανώσει τη δικαστική επίθεση στο κόμμα μας. Φυσικά, δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη υπουργοποίηση. Εγινε για να εντείνει την κυβερνητική πίεση στο CHP.

Πιστεύετε, δηλαδή, ότι η υπουργοποίησή του είναι σημάδι ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να σκληρύνει τη στάση της έναντι του κόμματός σας και του κ. Ιμάμογλου;

Είναι πιθανό. Περιμένουμε οτιδήποτε από την κυβέρνηση Ερντογάν, εφόσον και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις εξακολουθούμε να προηγούμαστε 5 μονάδες. Κανένας πολιτικός δεν είναι ασφαλής στην Τουρκία. Και κανένας πολίτης. Για την ώρα ο κ. Οζέλ ως μέλος του κοινοβουλίου δεν μπορεί να δικαστεί. Μπορούν να άρουν την ασυλία του μέσω κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας. Διαθέτουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να το πετύχουν.

Στον αιφνιδιαστικό ανασχηματισμό, επελέγη υπουργός Εσωτερικών ο Mουσταφά Τσιφτσί, γνωστός για ένα πράγμα: απαγγέλλει απέξω το Κοράνι. Η υπουργοποίησή του μπορεί να σημαίνει το σχέδιο εντατικοποίησης του εξισλαμισμού της τουρκικής διοίκησης και, κατ’ επέκταση, κοινωνίας;

Δεν μπορείς να μετασχηματίσεις μια κοινωνία με τον διορισμό ενός υπουργού, παρότι το επιδιώκει ο κ. Ερντογάν. Η τουρκική κοινωνία έχει επιλέξει τον εκκοσμικευμένο χαρακτήρα της. Εξάλλου, οι Τούρκοι ενδιαφέρονται περισσότερο για τον πληθωρισμό, παρά για τη θρησκεία.