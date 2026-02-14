«Καλό θα ήταν ορισμένοι από τους επιστρέφοντες να θυμούνται ότι κάποιοι θυσιάστηκαν πολιτικά, για να μπορούν αυτοί σήμερα να επιστρέψουν εκεί που χθες έφτυναν». Το έγραψε πριν από λίγες μέρες ο Γιάννης Μεϊμάρογλου στα social media. Υπάρχει λοιπόν ένα κόμμα, το οποίο σήκωσε δυσανάλογο βάρος στα χρόνια της κρίσης.

Ενσάρκωσε αδιαμαρτύρητα τον ρόλο του αποδιοπομπαίου τράγου, αποδεχόμενο σιωπηρά ότι ευθύνεται για όλα τα δεινά της μεταπολίτευσης. Ηταν η εποχή που όλο το πολιτικό σύστημα, της ΝΔ συμπεριλαμβανομένης, ήταν αντιμνημονιακό. Ηταν τότε που ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στάθης Παναγούλης «προέβλεπε» Ειδικό Δικαστήριο ή θάνατο για όσους υπουργούς και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν υπογράψει μνημόνιο, λέγοντας εντός της Βουλής «να παρακαλάτε να περάσετε από Ειδικό Δικαστήριο, αυτό σας εύχομαι, παρά να βρείτε το τέλος του πρεσβευτή των ΗΠΑ πριν από λίγους μήνες στη Λιβύη. Καλή σας τύχη». Εκείνα τα άγρια χρόνια, λοιπόν, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εγκατέλειπαν ο ένας μετά τον άλλον το καράβι που είχε αρχίσει να βουλιάζει, υπό το βάρος της προσπάθειας διάσωσης της χώρας και μεταπηδούσαν σε αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, που σάλπαρε για το ταξίδι προς την εξουσία. Νόμιμο… ηθικό;

Σε κάθε περίπτωση, τους εξασφάλισε βουλευτικό μισθό και για τις επόμενες τετραετίες, κατά τις οποίες ασκούσαν δριμύτατη κριτική προς το κόμμα που τους ανέδειξε. Ηταν τότε που η προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ Νίνα Κασσιμάτη, ούσα πλέον βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε γράψει στο Τουίτερ μετά το μακελειό στον Μαραθώνιο της Βοστώνης «κάτι μου λέει πως κάποιος δικός μας fit freak έτρεχε στον «Μαραθώνα» της Βοστώνης, αλλά ως γνωστόν μόνο οι καλοί πεθαίνουν».

Η ανάρτηση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, αναγκάζοντάς την να την αποσύρει, παρά το ότι συνέχισε με άλλες υβριστικές αναρτήσεις τα επόμενα χρόνια, ακόμα και εναντίον του διακεκριμένου σκιτσογράφου Αρκά. Δεν ήταν η μόνη.

Πολλοί ήταν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που στοιχήθηκαν πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα και συμπορεύτηκαν με τον Παύλο Πολάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που αποκαλούσαν τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ υποτελείς, προσκυνημένους, πουλημένους, γερμανοτσολιάδες, Τσολάκογλου, συναινώντας στο διακύβευμα «ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν».

Τα χρόνια πέρασαν, οι δυναμικές αντιστράφηκαν, ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να μην μπει στην επόμενη Βουλή, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και πάλι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ετσι λοιπόν, οι παλιοί Αγανακτισμένοι της πλατείας, την κατηφορίζουν με προορισμό: Χαριλάου Τρικούπη 50.

Ηδη κάποια στελέχη επαναπατρίστηκαν, 44 ονόματα ανακοίνωσε η Επιτροπή Διεύρυνσης, Μάρκος Μπόλαρης, Γιάννης Πανούσης ξεκίνησαν από το ΠΑΣΟΚ πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επέστρεψαν. Το ίδιο και η Γεωργία Γεννιά και ο Γιάννης Καραγιάννης που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα κατευθύνονται στο ΠΑΣΟΚ. Ηδη φαίνεται ότι αρχίζουν να υπερισχύουν οι φωνές εντός του ΠΑΣΟΚ που πιέζουν για σύμπλευση με το κόμμα που το στοχοποίησε ανηλεώς στα χρόνια της κρίσης.

Βουλευτές και υπουργοί του ξυλοκοπήθηκαν, γιαουρτώθηκαν, προπηλακίστηκαν, απονομιμοποιήθηκαν ηθικά, τη στιγμή που κάποιοι βάφτιζαν τις έκνομες ενέργειες ως «δίκαιη οργή». Κάποιοι άλλοι κινδύνευσαν να μπουν φυλακή λόγω της σκευωρίας της Νοβάρτις, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήριζε ως «το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους».

Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να προβεί σε πολιτική αυτοχειρία, σώζοντας το κόμμα που σχεδόν ποινικοποίησε την ύπαρξή του. Και ξεχνώντας πως μπορεί η ΝΔ να είναι ιδεολογικός του αντίπαλος, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ και τα παρακλάδια του υπαρξιακός.