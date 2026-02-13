Ο ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής στο Κύπελλο Ελλάδας και θα διεκδικήσει το ένατο τρόπαιο της ιστορίας του στις 25 Απριλίου 2026, πέντε μέρες μετά τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Στις τρεις νοκάουτ φάσεις είχε ισάριθμους πρωταγωνιστές, που αγωνίστηκαν στους αγώνες λόγω του κανονισμού της ΕΠΟ για την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον ενός ποδοσφαιριστή γεννημένου από το 2004 και μετά.

Την αρχή έκανε ο Δημήτρης Μοναστηρλής. Γεννημένος στις 22 Μαρτίου 2004, ο νεαρός τερματοφύλακας πήρε φανέλα βασικού στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο, για την ενδιάμεση φάση, που έγινε στην Τούμπα. Στη διαδικασία των πέναλτι, ο Μοναστηρλής απέκρουσε το τελευταίο πέναλτι του Ατρόμητου και έδωσε τη νίκη στον Δικέφαλο.

Στον προημιτελικό, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Ολυμπιακό και ο Ανέστης Μύθου ήταν ο ποδοσφαιριστής που άνοιξε το σκορ για τους Ασπρόμαυρους. Γεννημένος στις 22 Μαΐου 2007, ο Μύθου πέτυχε το πρώτο γκολ του Δικεφάλου, που έφτασε στους διπλούς ημιτελικούς με τον Παναθηναϊκό.

Εκεί, τη σκυτάλη πήρε ο Δημήτρης Χατσίδης. Ο γεννημένος στις 14 Ιουνίου 2006 κοζανίτης εξτρέμ πέρασε ως αλλαγή στον δεύτερο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό και έβαλε την υπογραφή του στη νίκη με 2-0, καθώς έδωσε την ασίστ στον Γιακουμάκη για το πρώτο γκολ στο 70′ και λίγο πριν από τη λήξη της αναμέτρησης έκανε ο ίδιος το 2-0.

Ο ΠΑΟΚ έδωσε πραγματικό νόημα στον κανονισμό της ΕΠΟ για την υποχρεωτική παρουσία ενός ποδοσφαιριστή 21 ετών και κάτω στους αγώνες του Κυπέλλου, έχοντας δώσει χρόνο συμμετοχής σε τρεις διαφορετικούς ποδοσφαιριστές στους νοκάουτ αγώνες, οι οποίοι εξελίχθηκαν σε πρωταγωνιστές.

Μοναστηρλής, Χατσίδης και Μύθου είναι πλέον στελέχη της πρώτης ομάδας και αυτό φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε ο ΠΑΟΚ στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου αναφορικά με τον ΠΑΟΚ Β’. Οι Ασπρόμαυροι κινήθηκαν για την απόκτηση τερματοφύλακα και εξτρέμ για τη δεύτερη ομάδα.

Με την πρόκρισή του στον τελικό, ο ΠΑΟΚ έφτασε τις επτά παρουσίες στα τελευταία δέκα χρόνια (μετρά τέσσερις κατακτήσεις σε έξι τελικούς) επίδοση που είχε καταγράψει και τη δεκαετία του 1970 όταν και κατέκτησε δυο φορές το Κύπελλο σε επτά παρουσίες σε τελικούς.

Το σερί στα ντέρμπι

Αν υπάρχει ένας χαρακτηρισμός που συμπυκνώνει τη φετινή αγωνιστική ταυτότητα του ΠΑΟΚ, αυτός είναι ο «μαχητής». Στα ματς υψηλής πίεσης, στα γήπεδα που δονούνται και απέναντι στους άμεσους διεκδικητές, ο Δικέφαλος δεν αρκείται στο να επιβιώσει· επιβάλλει τον ρυθμό του και βγαίνει νικητής.

Ο απολογισμός στα ντέρμπι πρωταθλήματος και Κυπέλλου είναι αποκαλυπτικός. Σε δέκα αναμετρήσεις, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετρά επτά νίκες, δύο ισοπαλίες και μόλις μία ήττα.

Σημείο καμπής της σεζόν αποτέλεσε το παιχνίδι στην Τούμπα απέναντι στον Ολυμπιακό. Η ανατροπή και το 2-1 δεν πρόσφεραν μόνο τρεις βαθμούς, αλλά έδωσαν ξεκάθαρο στίγμα. Από εκείνη τη βραδιά και μετά, ο ΠΑΟΚ έδειξε πως διαθέτει προσωπικότητα και αυτοπεποίθηση.

Ακολούθησε η εμφάνιση στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΑΕΚ. Ενα ματς απόλυτου ελέγχου, με τον Δικέφαλο να «σβήνει» τα δυνατά σημεία του αντιπάλου και να φεύγει με καθαρό 0-2, επιβεβαιώνοντας ότι ξέρει να «καθαρίζει» τα παιχνίδια χωρίς να αφήνει περιθώρια αντίδρασης.

Ακόμη και στη μοναδική ήττα, στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό, οι λεπτομέρειες έκριναν την έκβαση. Δεν υπήρξε αποσύνθεση ή απώλεια προσανατολισμού. Αντίθετα, η ομάδα αντέδρασε άμεσα, διατηρώντας τη συνοχή της.

Τα 16 γκολ υπέρ και τα μόλις πέντε κατά στα ντέρμπι, σκιαγραφούν ένα σύνολο ισορροπημένο. Δημιουργικό μπροστά, συμπαγές πίσω, με ξεκάθαρη δομή και πειθαρχία. Στο Κύπελλο, η αποτελεσματικότητα ήταν το κλειδί: έγκαιρο προβάδισμα στο Φάληρο και απόλυτος έλεγχος απέναντι στον Παναθηναϊκό, που οδήγησαν δίκαια στον τελικό.

Στα παιχνίδια με τον Αρη, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, ο ΠΑΟΚ διατήρησε την ίδια αγωνιστική ισορροπία, ακόμη και μέσα σε συνθήκες έντασης. Το πλάνο δεν αλλοιώθηκε, η τακτική προσέγγιση παραμένει σταθερή.

Και τώρα, τα κρίσιμα είναι μπροστά. Τα πλέι οφ αποτελούν μια διαδοχή από ντέρμπι, όπου το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί. Απαιτούνται καθαρό μυαλό, αντοχή και αποφασιστικότητα. Μέχρι στιγμής, ο ΠΑΟΚ δείχνει να διαθέτει όλα τα παραπάνω, γνωρίζοντας πώς να δημιουργεί τις συνθήκες νίκης και να διαχειρίζεται τα παιχνίδια.

Στην κανονική διάρκεια απομένουν δύο ακόμη μεγάλα ραντεβού, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην Τούμπα στις 15 Φεβρουαρίου.

Σε αυτή, ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί αφενός την κατάσταση των ποδοσφαιριστών που έχουν τραβήξει περισσότερο κουπί, αφετέρου τις συσσωρευμένες απουσίες στη μεσοεπιθετική γραμμή. Στη λίστα των τραυματιών στην οποία βρισκόταν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας, Λούκα Ιβανούσετς και Κίριλ Ντεσπόντοφ, προστέθηκε και ο Δημήτρης Πέλκας. Ολοι τους θα απουσιάσουν από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.