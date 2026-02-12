Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στον Παναθηναϊκό και στη ρεβάνς της Τούμπας, επικρατώντας με 2-0 και «σφραγίζοντας» την παρουσία του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στον Βόλο. Μετά τη νίκη στη Λεωφόρο, ο Δικέφαλος του Βορρά ολοκλήρωσε τη δουλειά με δεύτερη επιτυχία, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για το Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου στις 25 Απριλίου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ. Τα γκολ των Γιακουμάκη – όπως και στο πρώτο παιχνίδι – και Χατσίδη έδωσαν πανηγυρικό τόνο σε μια πρόκριση που κρίθηκε δίκαια σε βάθος 180 λεπτών.

Το πρώτο ημίχρονο κινήθηκε στη λογική που αναμενόταν. Ο Παναθηναϊκός επιχείρησε να κυκλοφορήσει την μπάλα από την άμυνα, με τον Μπακασέτα και τον Ταμπόρδα στο αρχικό σχήμα, επιδιώκοντας οργανωμένο build up και έλεγχο ρυθμού. Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, μπήκε με ένταση, υψηλή πίεση και ξεκάθαρο στόχο ένα γρήγορο γκολ που θα «τελείωνε» ουσιαστικά τη σειρά.

Στο πρώτο εικοσάλεπτο οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν. Πίεσαν ασφυκτικά, ανάγκασαν τους Πράσινους σε αλλεπάλληλα λάθη και δημιούργησαν τις πιο επικίνδυνες στιγμές. Ο Παναθηναϊκός έδειχνε μπλοκαρισμένος, χωρίς καθαρές ιδέες στην ανάπτυξη, και χρειάστηκε να περάσει το 20′ για να ισορροπήσει κάπως και να ανεβάσει μέτρα στο γήπεδο.

Στο 40ό λεπτό ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναγκάστηκε να προχωρήσει σε διπλή αλλαγή, με τους Γιακουμάκη και Χατσίδη να περνούν στον αγωνιστικό χώρο αντί των Πέλκα (τραυματίας) και Μύθου. Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική. Ο κρητικός επιθετικός λίγο αργότερα απείλησε σοβαρά, αναγκάζοντας τον Λαφόν σε εντυπωσιακή επέμβαση. Παρά τις ευκαιρίες, το 0-0 παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα, με τον ΠΑΟΚ να έχει την πιο ουσιαστική παρουσία.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε λάθος των γηπεδούχων και δημιούργησε την πρώτη του μεγάλη στιγμή, όμως το τελείωμα δεν βρήκε στόχο. Η απάντηση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να διατηρεί την ένταση και να φτάνει ξανά κοντά στο γκολ. Στο 53′, η σέντρα του Ζίβκοβιτς βρήκε τον Τάισον σε θέση βολής, όμως το σουτ κατέληξε άουτ.

Ο Μπενίτεθ επιχείρησε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του με μαζικές παρεμβάσεις και διαφοροποίηση σχηματισμού, ωστόσο η ουσία παρέμεινε ίδια. Στο 71′, ο ΠΑΟΚ βρήκε αυτό που άξιζε. Ο Χατσίδης έκανε το παράλληλο γύρισμα από αριστερά, ύστερα από συνεργασία με τον Τάισον, και ο Γιακουμάκης από κοντά, έστω και σε δεύτερη προσπάθεια, έγραψε το 1-0.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η πρόκριση είχε ουσιαστικά κριθεί. Ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν δύο γκολ για να επιστρέψει, πίεσε περισσότερο με την κατοχή, αλλά δεν μπόρεσε να διασπάσει την οργανωμένη άμυνα των γηπεδούχων. Ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε με ωριμότητα το προβάδισμα και «κλείδωσε» την πρόκριση στο 87′, όταν ο Χατσίδης, επιβραβεύοντας την πολύ καλή του παρουσία, διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τον ΠΑΟΚ απόλυτα δίκαιο φιναλίστ. Με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιώργο Γιακουμάκη, που σκόραρε και στα δύο ματς, ο Δικέφαλος ετοιμάζεται πλέον για τον τελικό της 25ης Απριλίου, διεκδικώντας ακόμη ένα τρόπαιο.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ (78′ Καμαρά), Πέλκας (40′ Χατσίδης), Ζίβκοβιτς, Τάισον (81′ Ζαφείρης), Μύθου (40′ Γιακουμάκης).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Κυριακόπουλος (63′ Ζαρουρί), Ινγκασον, Πάλμερ-Μπράουν (78′ Γιάγκουσιτς), Αντίνο, Κοντούρης (81′ Κάτρης), Ταμπόρδα, Μπακασέτας (63′ Σάντσες), Τεττέη (63′ Σβιντέρσκι).