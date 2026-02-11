Ο διεθνής μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ ήταν βασικός στη ρεβάνς με το Τριφύλλι, όμως στο 40ο λεπτό αναγκάστηκε να αφήσει τη θέση του στον Γιάννη Γιακουμάκη, λόγω ενοχλήσεων. Η συμμετοχή του Πέλκα στο ματς με την ΑΕΚ παραμένει αμφίβολη και θα ξεκαθαριστεί τις επόμενες 24 ώρες.

Το πρόβλημα επιβαρύνεται, καθώς στο μεσοεπιθετικό κομμάτι ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήδη στερείται των υπηρεσιών των Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς και Κωνσταντέλια, αυξάνοντας τον «πονοκέφαλο» του προπονητή για τη σύνθεση της ομάδας.

Η κατάσταση του Πέλκα θα παρακολουθείται στενά από το ιατρικό τιμ, με στόχο να εκτιμηθεί αν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο σημαντικό παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής.