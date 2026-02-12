Ειλικρινά, χρειάστηκε να ανατρέξω στην Google για να θυμηθώ τη σωστή διατύπωση της παροιμίας που συγκρίνει το χρήμα με τη δόξα. Την είχα ξεχάσει. Διότι στην εποχή μας εκείνο «Το χρήμα πολλοί εμίσησαν, τη δόξα ουδείς», έχει έρθει τούμπα. Σήμερα ο πλούτος σαγηνεύει πιο πολύ από τη δόξα. Αφήστε που με τα χρήματα, μια χαρά «αγοράζεις» δόξα. Την οποία, μάλιστα, μπορείς να μεταπουλήσεις. Αυτό που δεν μπαίνει σε νόρμες είναι η πεποίθηση ότι, λόγω χρημάτων, έχεις «εισιτήριο διαρκείας» στο απυρόβλητο και ότι με τα λεφτά σου μπορείς να εξαγοράζεις συνειδήσεις στο διηνεκές – το δεύτερο τουλάχιστον φαίνεται να επαληθεύεται μέσω του δυσώδους σκανδάλου Επστιν. Και καλά ο ίδιος, ήταν αυτός που ήταν. Ολοι οι άλλοι όμως; Οι σοφοί, οι προβεβλημένοι, οι σπουδαίοι, οι διανοούμενοι, οι ινστρούχτορες, οι αυθεντίες, οι υπερασπιστές του ηθικού πλεονεκτήματος, τόσο εύκολο ήταν να εξαγορασθούν; «Εξαπατηθήκαμε» λένε τώρα. Πολύ φοβάμαι όμως ότι η «εξαπάτηση» είναι μια άλλη λέξη για την «εξαγορά». Και τις δύο έννοιες τις συνδέει δε το δέος απέναντι στα λεφτά.

Σοβαρά τώρα; Ποιοι ακριβώς εξαπατήθηκαν; Αυτοί που έδιναν ακριβοπληρωμένες συμβουλές σε εμάς, τους «κοινούς θνητούς» για το πώς να μην εξαπατηθούμε; Και από ποιον εξαπατήθηκαν; Από έναν νταβατζή πολυτελείας; Τι μας λένε δηλαδή τώρα; Οτι ήταν τόσο βλάκες; Και καλά τα μέλη των βασιλικών οικογενειών. Τα συγκεκριμένα που είχαν τα τάτσι μίτσι κότσι με τον Επστιν δεν τα κόβω να πιάνουν και τις κορυφές στις μετρήσεις της πνευματικής και συναισθηματικής νοημοσύνης τους. Ο Αντριου των Ουίνδσορ ας πούμε, δεν φτάνει που σερνόταν λιώμα στα πατώματα, πόζαρε και για να φωτογραφηθεί ο μην τον πω. Η δε Μέτε Μάριτ, πριγκίπισσα και διάδοχος του θρόνου στη Νορβηγία σου λέει, συνομιλούσε με τον Επστιν αφότου είχε κριθεί ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα. Και τον ρωτούσε αν θα ήταν «σωστό» να βάλει στο υπνοδωμάτιο του έφηβου γιου της ταπετσαρίες με γυμνές γυναίκες.

Πείτε μου όμως για τον Ντιπάκ Τσόπρα; Ογδόντα ετών επιστήμονας, με πάνω από ενενήντα μοσχοπουλημένα, σε όλον τον κόσμο, βιβλία, με τεράστια επιρροή στην παγκόσμια κουλτούρα, κορυφή της ψυχοσωματικής ιατρικής, διαλογιστής, γκουρού της αυτοβοήθειας και της πνευματικότητας, μπιτ για μπιτ χάπατο είναι; Εγραφε στον Επστιν για το πως απολαμβάνει τη συντροφιά νεότερων, οξυδερκών γυναικών; Για το αν θα του βρει μια χαριτωμένη Ισραηλινή; Και τώρα βγαίνει να κάνει δηλώσεις περί «άκομψης διατύπωσης»; Μωρέ πολύ κομψή είναι η διατύπωση και φανερώνει ότι μια χαρά ήξερε τι δουλίτσες έκανε ο τύπος. Ασε που όταν μιλάμε για τέτοιου είδους σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, λέξεις όπως «κομψό» και «άκομψο» δεν έχουν καμία σχέση.

Η απατηλή λάμψη της ματαιοδοξίας

Για να ξαναπιάσω το νήμα από την αρχή του σημερινού κειμένου, αποδεικνύεται με αυτό το βρωμερό και τεραστίων διαστάσεων σκάνδαλο, ότι με τα λεφτά θαμπώνονται και αυτομετατρέπονται σε «εργαλεία» ακόμη οι πιο διάσημοι και οι πιο διακεκριμένοι. Από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της Γαλλίας και της Ευρώπης ο Ζακ Λανγκ, πρώην υπουργός Πολιτισμού και επικεφαλής του Ινστιτούτου του Αραβικού Κόσμου, από τα ισχυρότερα της χώρας. Και φέρεται να είναι οικογενειακώς εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο, με τον γάλλο υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει ότι τα πρώτα στοιχεία της σχετικής έρευνας είναι «άνευ προηγουμένου». Και τον Λανγκ να λέει ότι δεν είχε ιδέα για τις δραστηριότητες του Επστιν. Δημόσια δήλωση ηλιθιότητας είναι αυτό και δεν μου φαίνεται για ηλίθιος.

Και ο Τσόμσκι; Αυτός ο «σοφός» που κουνάει το αριστερό του δάχτυλο στην παγκόσμια κοινότητα, συμβούλευε, λέει, τον Επστιν για το πώς να διαχειριστεί τις κατηγορίες, αλλά τον θεωρούσε εντελώς αθώο; Δεν «διέσχισε» ποτέ τον πολυπράγμονα νου του ότι αυτές οι κατηγορίες μπορεί να είναι και αληθινές; Και η σύζυγος Βαλέρια Τσόμσκι ζητά συγγνώμη επειδή ήταν «απρόσεκτοι» στη σχέση τους μαζί του; Απρόσεκτοι; Ή θαμπωμένοι από την απατηλή λάμψη της ματαιοδοξίας;