Τον Αύγουστο του 2009 διάφορες ιστοσελίδες και κάποια βρετανικά σκανδαλοθηρικά ταμπλόιντ αναδημοσίευσαν μια «πικάντικη είδηση» που έκανε πάταγο. Σύμφωνα με αυτή ο Νικολά Ανελκά αποκάλυπτε στην αυτοβιογραφία του πως όταν ήταν νεαρός και έπαιζε στην Αρσεναλ ο αρχηγός της ομάδας Πατρίκ Βιεϊρά τον χαστούκισε με το…πέος του στα αποδυτήρια ύστερα από καβγά τους γιατί έχασε γκολ σε κενή εστία σε ματς με τη Φούλαμ.

Λίγες ημέρες αργότερα αναφέρθηκε πως πηγή της «είδησης» ήταν μια αγγλική ιστοσελίδα με σατιρικά θέματα. Τίποτα από τα προαναφερόμενα ωστόσο δεν ήταν αλήθεια. Ούτε το περίφημο χαστούκι, ούτε ο εμπνευστής. Η πρωτοβουλία να διασπείρει μια φανταστική πικάντικη ιστορία με πρωταγωνιστή έναν διάσημο ποδοσφαιριστή ανήκε σε έναν Σουηδό που ήθελε να αποδείξει πόσο «αφιλτράριστες» είναι οι «ειδήσεις» που αναμεταδίδονται, ακόμα κι αν βγάζουν μάτι με την υπερβολή τους που αγγίζει τα όρια του ψέματος και πόσο εύκολα τις απορροφά ο κόσμος.

Εκείνη η ιστορία υπήρξε ένα μεγάλο μάθημα για όσους είχαν πέσει θύμα της, ανάμεσά τους και ο υπογράφων. Κι αυτό γιατί ο εμπνευστής του πειράματος μπήκε στον πειρασμό να αποκαλυφθεί και να μας πει κατάμουτρα πόσο ανόητοι μπορεί να γίνουμε στην αναζήτηση θεμάτων που μπορεί να προσελκύσουν το ενδιαφέρον.

Διαφορετικά θα συνεχίζαμε να πιστεύουμε πως ο Ανελκά πράγματι βίωσε μία άνευ προηγουμένου σεξιστική επίθεση και ίσως σήμερα να τοποθετούσαμε την ιστορία δίπλα σε μία άλλη υπερβολή, τη μεγέθυνση πέους από τους άλτες του σκι με έγχυση υαλουρονικού οξέος στο κυνήγι ενός ολυμπιακού μεταλλίου.

Αυτή τη φορά οι εμπνευστές της ιστορίας είναι η γερμανική «Bild» που φιλοξένησε ένα σχετικό άρθρο τον περασμένο μήνα για τον τρόπο με τον οποίον καταφέρνουν οι αθλητές να εξασφαλίζουν μεγαλύτερου μεγέθους στολές ώστε να έχουν πλεονέκτημα στα άλματα.

Το «ρεπορτάζ» ενίσχυσαν βάσιμοι ισχυρισμοί που βγήκαν από επίσημα χείλη πως όσο μεγαλύτερη είναι η στολή τόσο πιο μακριά προσγειώνεται ο άλτης. Οταν ανέφεραν το σχετικό δημοσίευμα στον πολωνό πρόεδρο της WADA Βίτολντ Μπάνκα, εκείνος γέλασε αλλά υποσχέθηκε πως θα ελέγξει κατά πόσο ευσταθεί το θέμα. Ο εκπρόσωπος της ομοσπονδίας σκι Μπρούνο Σάσι είπε πάντως πως δεν υπήρξε ποτέ ένδειξη, πολύ δε περισσότερο ούτε αποδεικτικά στοιχεία πως αθλητές ακολουθούν τέτοιες μεθόδους. Οι διαψεύσεις ωστόσο δεν βγήκαν ποτέ στον αφρό, ενώ συνεχίζεται αφιλτράριστη η αναπαραγωγή του άρθρου της γερμανικής εφημερίδας.