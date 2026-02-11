Παρότι μέχρι πρότινος ο Γιάννης Παναγόπουλος αποτελούσε ενεργό μέλος του ΠΑΣΟΚ, μέλος και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι θεσμικές σχέσεις άλλαξαν στο άκουσμα της είδησης για την έρευνα που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ – θέλοντας να αποφύγουν την κυβερνητική περιγραφή της υπόθεσης ως «πράσινου σκανδάλου» και υιοθετώντας τη λογική της «μηδενικής ανοχής» σε περιπτώσεις διαφθοράς, στη Χαριλάου Τρικούπη επέλεξαν όχι απλώς να αναστείλουν την ιδιότητα του μέλους του Παναγόπουλου, αλλά και να τραβήξουν διαχωριστικές γραμμές και στη συνδικαλιστική εκπροσώπηση.

«Δεν είμαστε όλοι ίδιοι!»

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης είναι οι εκλογές για το Εργατικό Κέντρο Αθηνών, όπου η ψηφοφορία, την ερχόμενη Κυριακή, διεξάγεται σε δύο κάλπες – η πρώτη αφορά τη διοίκηση του Κέντρου και η δεύτερη τους αντιπροσώπους για τη ΓΣΕΕ. Ο Παναγόπουλος επέμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή να συμμετάσχει στο «πράσινο» ψηφοδέλτιο του Κώστα Κουλούρη για τη δεύτερη κάλπη, ώστε να έχει τη δυνατότητα, εφόσον εκλεγεί, να διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία της ΓΣΕΕ.

Εχοντας επίγνωση αυτής της συνθήκης, αλλά και της δύναμης που έχει ακόμα ο Παναγόπουλος σε ένα κομμάτι των συνδικαλιστών, το επίσημο ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να διαχωρίσει τη θέση του από όσα συνέβαιναν: «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι! Οι πρακτικές, οι μέθοδοι και τα “ολισθηρά μονοπάτια”, που ενδεχομένως βάδισαν οι λίγοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, δεν μπορούν να αμαυρώσουν και να εκμηδενίσουν τους αγώνες και τις κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το δίκτυο συνδικαλιστών του κόμματος, με γραμματέα τον Γιώργο Μότσιο, η οποία έγινε εις γνώσιν του έκτου ορόφου της Χαριλάου Τρικούπη.

Παράλληλα, ανέφεραν πως υπάρχει ανάγκη για «ουσιαστική αναγεννητική ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος και επανίδρυση της παράταξής μας», καλώντας «σε συμπαράταξη όλες τις υγιείς, δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις».

Απειλή αποχώρησης

Η διατύπωση ερμηνεύτηκε ως προειδοποίηση προς τον Παναγόπουλο να μην επιχειρήσει να εκλεγεί εκ νέου στην προεδρία της ΓΣΕΕ. Και, λόγω αυτής της ανακοίνωσης, με επιστολή προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και τους αρμόδιους γραμματείς, το κομμάτι της (αυτόνομης) ΠΑΣΚΕ που τάσσεται και σήμερα υπέρ του Παναγόπουλου προειδοποιούσε με τη σειρά του πως είναι έτοιμο να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ: «Εάν αυτό το παρακομματικό σύστημα του “δικτύου” και του επικεφαλής τους συνεχίσει να τυγχάνει της “νομιμοποίησης” και της εύνοιας του ΠΑΣΟΚ (…) επιχειρήσει να κάνει έστω και μια αμυχή με διασπαστικές ενέργειες εναντίον της παράταξης και του ψηφοδελτίου μας, στο ΕΚΑ (…) σας δηλώνουμε ότι θα θεωρήσουμε ότι όχι απλά δεν είμαστε αρεστοί αλλά και ως προτροπή ν’ αποχωρήσουμε από το κόμμα».

«Eνωτικό ψηφοδέλτιο»

Οι δύο πλευρές, μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας, όταν σε διαφορετικές διασκέψεις συζητούσαν τη στάση τους, δεν έκαναν πίσω. Και αυτή η διάθεση επιβεβαιώθηκε χθες το απόγευμα, στην κατάθεση των ψηφοδελτίων για το ΕΚΑ, όπου όσοι αποτελούν το δίκτυο συνδικαλιστών του ΠΑΣΟΚ δεν προσχώρησαν στο ψηφοδέλτιο Κουλούρη (στο οποίο μετείχε ο Παναγόπουλος), αλλά κατέβηκαν σε ένα ευρύτερο «ενωτικό ψηφοδέλτιο» από πρωτοβάθμια και κλαδικά σωματεία, σε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσουν πως ο κύκλος του Παναγόπουλου έχει κλείσει. «Να σεβαστεί την ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος», ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές από το πασοκικό δίκτυο συνδικαλιστών, κατηγορώντας τον Παναγόπουλο πως εκείνος προκαλεί διάσπαση, «όπως έκανε στην ΟΤΟΕ πριν από έναν χρόνο».

Στο μεταξύ, την αναβολή του συνεδρίου της ΓΣΕΕ, την αποχή από τις διαδικασίες όλων των εκπροσώπων παρατάξεων και μελών που είχαν ενεργό συμμετοχή σε δομές της ΓΣΕΕ, οι οποίες τελούν υπό διαχειριστικό έλεγχο, καθώς και τον διορισμό νέας διοίκησης με εξάμηνη θητεία ζήτησε η συνδικαλιστική παράταξη Ενότητα, η οποία έχει προκύψει από διάσπαση της ΔΑΚΕ.

Διευκρινίσεις για τη μεταφορά προγραμμάτων

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη συνέχιση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης αναγκάστηκαν να προχωρήσουν χθες, με κοινό δελτίο Τύπου, τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας, επιχειρώντας – όπως αναφέρουν – να αποκαταστήσουν την πλήρη εικόνα γύρω από τις σχετικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τα δύο υπουργεία, η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί πάγια και διαχρονική πολιτική της ΕΕ, στο πλαίσιο ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και της σύνδεσης της κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

Εστιάζοντας στα προγράμματα του 2021-22, αναφέρουν ότι η επιλογή των φορέων υλοποίησης – επιστημονικών ινστιτούτων κοινωνικών εταίρων, ενώσεων επιμελητηρίων και επιστημονικών φορέων – πραγματοποιήθηκε μέσω ανοικτών προσκλήσεων, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, αλλά, σε συνεννόηση με την ΕΕ, 15 έργα που δεν είχαν υλοποιηθεί μεταφέρθηκαν στο επόμενο ΕΣΠΑ, ενώ τέσσερα έργα συμπραττόντων φορέων προβλέφθηκε να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της σχετικής κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Το σύνολο των ενεργειών», τονίζεται, «έγινε με απόλυτη διαφάνεια, στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας με τις ευρωπαϊκές Αρχές και με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης των προγραμμάτων κατάρτισης».