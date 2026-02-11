Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τα προγράμματα κατάρτισης.

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 12/2, και ώρα 11:30 π.μ., στο αμφιθέατρο της Συνομοσπονδίας (Πατησίων 69 και Αινιάνος 2).

«Με λοιδορούν και με συκοφαντούν«, λέει ο Παναγόπουλος

Σε ανακοίνωσή του στις 9 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, μεταξύ άλλων, τόνιζε: «Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με «πηγές» τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν.

Σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησής μου;».