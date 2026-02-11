Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αναρωτήθηκαν: «Μα, αν το ΠΑΣΟΚ εμμέσως απειλεί πως θα πάρει ενεργούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο προς το συνέδριο, πώς ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά θα το εμπιστευτούν, όταν ζητάει συνεργασίες;». Η απάντηση ήταν σχετικά απλή –και βασίζεται στην ίδια συνθήκη, στον ίδιο τρόπο με τον οποίο πριν από λίγο καιρό ο Σωκράτης Φάμελλος ζητούσε συνεργασίες και ενιαίο ψηφοδέλτιο, ενώ παράλληλα άφηνε υπόνοιες πως, αν ενωθούν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ θα χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μην προσπαθείτε να καταλάβετε τη λογική, η προοδευτική συναίνεση δουλεύει με μυστήριους τρόπους.

Αιτωλοακαρνανία, αγάπη μου

Ενας από τους λόγους που ανάμεσα στα ονόματα που ανακοινώθηκαν στην πρώτη φουρνιά των «ανανηψάντων» της Επιτροπής «Διεύρυνσης και Συμπαράταξης» του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν αυτό του Θάνου Μωραΐτη ήταν οι γκρίνιες που ακούγονται στην Αιτωλοακαρνανία για εκείνον – με δεδομένο ότι στο ψηφοδέλτιο, εκτός από τη σημερινή βουλευτή Χριστίνα Σταρακά (η οποία συγκέντρωσε περίπου 800 άτομα στην κοπή της πίτας των ετεροδημοτών πρόσφατα, μεταξύ των οποίων τον Γιώργο Παπανδρέου), την έδρα διεκδικούν επίσης ο (προεδρικός) Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και ο Γιώργος Καλλιακμάνης. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν θα υπάρξει ανακοίνωση στη συνέχεια.

Αχαϊκές γκρίνιες

Στην Αχαΐα, ο εκνευρισμός με τους επικεφαλής των τοπικών οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ (που αντανακλά στη Χαριλάου Τρικούπη) ήρθε στην επιφάνεια: «Σύντροφε πρόεδρε, επιλέξαμε έως σήμερα τη σιωπή και τη θεσμική αυτοσυγκράτηση για το καλό του κόμματος», ανέφεραν τα εννιά μέλη στην επιστολή τους, θυμίζοντας πως η νομαρχιακή επιτροπή έχει να συνεδριάσει πάνω από έναν χρόνο και δεν υπήρξε συμμετοχή της στη διαμόρφωση της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης. «Η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης που ανακοινώθηκε σήμερα, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο ανανέωσης (…) Δεν μπορεί, όμως, να ακυρώνεται στην πράξη από στρατηγικές που αναπαράγουν αποκλεισμούς».

Επιμονή

Την πρώτη φορά που η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στις αμβλώσεις, είπε πως όσα ακραία συντηρητικά είπε για τη «διαβούλευση» δεν ίσχυαν ακριβώς όπως τα είπε και πως οι θέσεις της διαστρεβλώθηκαν. Τη δεύτερη φορά (BEST TV) συνέδεσε τις αμβλώσεις με το δημογραφικό, αναφέροντας πως καταγράφονται 68.000 γεννήσεις ετησίως, τη στιγμή που οι αμβλώσεις φτάνουν τις 250.000. «Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τόσο σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και ταυτόχρονα άνθρωποι που επιθυμούν να κάνουν παιδιά να μην το κάνουν γιατί αδυνατούν να τα στηρίξουν οικονομικά». Η επιμονή της δεν είναι «φροντιστική», όπως είπε, αλλά ιδεολογική. Και επιτρέπει και τα αντίστοιχα συμπεράσματα…

Απορία