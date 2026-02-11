Ο Παύλος Μαρινάκης, σε ένα ρεσιτάλ που θα προκαλούσε υπερηφάνεια στην αμερικανή συνάδελφό του, Καρολάιν Λέβιτ, αποφάσισε χθες να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου σε μια δυτική δημοκρατία.

Επικαλούμενος τη «νομική ιδιότητά» του – μια ιδιότητα που προφανώς διαφέρει από αυτή του νομικού – ο κ. Εκπρόσωπος ανακάλυψε το ανύπαρκτο ποινικό αδίκημα της «παραποίησης δεδομένων» επειδή ένας δημοσιογράφος τόλμησε (!) να ερμηνεύσει τα λεγόμενά του.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε επί λέξει ότι «η δουλειά του Λιμενικού είναι να προστατεύει τα σύνορά μας και να αποτρέπει, με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, με δική του ευθύνη, την παράνομη είσοδο στη χώρα μας, ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν το σχετικό δικαίωμα». Ο δημοσιογράφος επανήλθε ρωτώντας «τώρα παραδεχτήκατε μόλις ότι η επιχείρηση ήταν αποτροπής; Σωστά κατάλαβα;». Και φυσικά σωστά κατάλαβε. Γι’ αυτό ο Μαρινάκης απείλησε να κινηθεί νομικά εναντίον του για διάπραξη φανταστικού (κυριολεκτικά) ποινικού αδικήματος. Αλλά ακόμη κι αν είχε καταλάβει λάθος ο ερωτών, η απειλή δημοσιογράφου με ποινική δίωξη για ερώτηση που κάνει στο briefing ξεπερνά τα όρια, όχι του φανταστικού ποινικού κώδικα Μαρινάκη, αλλά της πολύ πραγματικής νομολογίας.

Και παρεμπιπτόντως… Ο Μαρινάκης έκανε λόγο για «αποτροπή» για να μην «εισβάλουν» βάρκες. Μια κρίσιμη λεπτομέρεια: Το συμβάν έγινε 1,5 μίλι από τη Χίο. Αν, κατά τον «νομικό» Μαρινάκη, το 1,5 μίλι συνιστά απλώς «προσπάθεια εισόδου» και όχι τετελεσμένη παρουσία εντός της ελληνικής επικράτειας, τότε να τον ευχαριστήσουμε που χάρισε τα χωρικά μας ύδατα στη διεθνή κοινότητα. Με το δόγμα Μαρινάκη, οι γείτονες νομιμοποιούνται να σουλατσάρουν στα 2 μίλια έξω από το λιμάνι της Χίου χωρίς να θεωρείται ότι παραβιάζουν τα σύνορα. Εάν διευκρινίσει πως, τελικά, ήταν εντός των υδάτων τότε παραδέχεται πως δεν μιλά για αποτροπή αλλά για επαναπροώθηση. Και η δήθεν προσήλωσή μας στο δίκαιο της θάλασσας γίνεται ανέκδοτο, διά στόματος κυβερνητικού εκπροσώπου.

Την ιλαροτραγωδία ολοκλήρωσε, ως από μηχανής θεός, η «Ομάδα Αλήθειας». Σε μια κρίση ειλικρίνειας, μετέφερε την απειλή του εκπροσώπου ως «αν δεν ανακαλέσετε αυτό που είπα, θα εξετάσω τα μέσα μου». Επιβεβαιώνοντας πως μια κάποια λύση για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο είναι να βρεθεί κάποιος να ανακαλεί τις δηλώσεις του Μαρινάκη. Γενικώς.