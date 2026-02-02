Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με διάγγελμα του την Δευτέρα το πρωί έθεσε προς συζήτηση στον δημόσιο διάλογο το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Λίγη ώρα μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε εκτενώς σε όσα εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο μήνυμά του για την Συνταγματική Αναθεώρηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προτάσσει την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης Υπουργών, την αλλαγή του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ, την αλλαγή στον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και την συνταγματική καθιέρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο λέγοντας: «Μία δημόσια διοίκηση φιλική και αποτελεσματική πρέπει, πλέον, να έχει ως κινητήρια δύναμη τη διαρκή αξιολόγηση και να θέσει την έννοια της μονιμότητας σε μία εντελώς νέα βάση».

Ειδικά όσον αφορά στη μονιμότητα στο Δημόσιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε τα εξής: «Αυτό που θέλουμε να κάνουμε δεν είναι η λογική πειθαρχικού παραπτώματος αλλά αξιολόγησης της αποδοτικότητας, της συνέπειας το οποίο δεν θα οδηγήσει απαραίτητα στην απόλυση αλλά και στην επιβράβευση. Να μπει στον υπέρτατο νόμο που είναι το Σύνταγμα η συγκεκριμένη πρόβλεψη για να προστατεύσουμε τη χώρα από μελλοντικές πιθανές επόμενες κυβερνήσεις λαϊκιστών που για να γίνουν αρεστές πιθανόν να καταργήσουν την αξιολόγηση και να επιστρέψουμε σε προηγούμενες δεκαετίες. Θέλουμε να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα η έννοια της αξιολόγησης που να συνδέεται με την μονιμότητα στο Δημόσιο. Αν εξηγηθεί σωστά δεν θα έχει πολιτικό κόστος. Ναι θα ξεβολευτούν κάποιοι που έπαιρναν την θέση και παρίσταναν τους δημοσίους υπαλλήλους».

Ερωτηθείς αν η Συνταγματική Αναθεώρηση στρέφεται κατά των λαϊκιστών είπε: «Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Θεωρώ ότι δεδομένου του γεγονότος η διαφορά του 2027 σε σχέση με το 2015 που ήρθαν οι λαϊκιστές έχουμε δείγμα γραφής θέλω να πιστεύω έχουμε καταλάβει πόσο ακριβά μπορούμε να πληρώσουμε την μεταφορά της πάνω και της κάτω πλατείας στο Μέγαρο Μαξίμου και στα υπουργικά γραφεία.

Οι λαϊκιστές ήρθαν και φόρτωσαν την χώρα με 120 δισ αχρείαστα, συμφωνίες επιζήμιες για τη χώρα, λειτούργησαν παραϋπουργεία δικαιοσύνης και η χώρα μας ήταν τελευταία σε ρυθμούς ανάπτυξης την ώρα που «έβρεχε» ανάπτυξη στην Ευρώπη. Δεν πανηγυρίζω έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε για να προσεγγίσουμε την Ευρώπη. Είναι η ώρα της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Δεν είναι ότι την προκαλέσαμε εμείς, είναι η στιγμή της. Είναι ιστορική ευκαιρία να μην χάσουμε χρόνο και βρεθεί πάλι η χώρα στο χείλος του γκρεμού. Είναι ιστορικής σημασίας η πολιτική μάχη που θα δώσουμε για να μην κάνει κάποιος πολιτική με δανεικά υποθηκεύοντας τις επόμενες γενιές».

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τις προτεραιότητες της επικείμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης λέγοντας ότι : «Σήμερα εκκινεί μια κορυφαία διαδικασία. Προφανώς δεν εξαντλείται στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Όλα τα κόμματα θα αναμετρηθούν με την ιστορία και θα δώσουν εξετάσεις στους πολίτες. Ο πρωθυπουργός επιδιώκει μια αναθεώρηση με την μέγιστη δυνατή συναίνεση όπου θα δημιουργηθεί ένα νέο υπόδειγμα διακυβέρνησης».

Ο Παύλος Μαρινάκης προσδιόρισε τα βασικά σημεία της Συνταγματικής Αναθεώρησης

Να μην επιτρέψουμε ξανά η χώρα μας να βρεθεί στα βράχια από τους επόμενους λαϊκιστές τους επόμενους εμπόρους ελπίδας. Να μην ψηφίζονται προϋπολογισμοί που εκτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Το «δώστα όλα» να μείνει μια μακρινή δυσάρεστη ανάμνηση. Το κόμματα του κέντρου θα αναμετρηθούν με την ιστορία.

Η αναθεώρηση του άρθρου 86. Κορυφαία προτεραιότητα. Δεν πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα η παραπομπή ή μη ενός υπουργού στη δικαιοσύνη. Όλα τα κράτη έχουν μια ξεχωριστή διαδικασία.

Άρθρο 16. Δόθηκε μια προσωρινή λύση και ήρθε η ώρα να μην χαθεί άλλη μια ευκαιρία. Να υπάρχει απαιτούμενη η πλειοψηφία.

Όλα όσα πρέπει να κάνουμε για την δικαιοσύνη και όλες τις προτεραιότητες που περιέγραψε ο πρωθυπουργός.

Στόχος είναι να γίνει μια πιο διευρυμένη συζήτηση ειδικά για την αξιολόγηση. Θα γίνει μια πολιτική μάχη και θα φανεί αν η Ελλάδα έχει το βλέμμα της στο 2030. Να συνδεθεί με το Σύνταγμα και την συζήτηση περί μονιμότητας.