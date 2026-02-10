Πειραιάς και Περιστέρι είναι τα νέα hot spot της κτηματαγοράς. Με πολλές περιοχές στην Αττική να μη θεωρούνται πλέον προσιτές για τον μέσο αγοραστή ακινήτου, το 2025 ανέδειξε τις δυο περιοχές που λειτούργησαν ως «μαγνήτες» προσελκύοντας το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών.

Σύμφωνα με τα στατιστικά και την ανάλυση στοιχείων του Spitogatos, ο Πειραιάς, με αρκετές στάσεις μετρό και τιμές που ακόμη θεωρούνται πιο «προσιτές», σκαρφάλωσε στις πρώτες θέσεις σχεδόν σε κάθε κατηγορία και συγκεκριμένα:

2ος στις αναζητήσεις για αγορά κατοικίας (από 5ος το 2024)

2ος στις αναζητήσεις για ενοικίαση κατοικίας (από 6ος το 2022-2024)

Για πρώτη φορά στη δεκάδα των αναζητήσεων για γη (9ος)

Στις πρώτες θέσεις και στις αναζητήσεις για αποθήκες και καταστήματα

«Αυτή η εκτόξευση δείχνει ότι η περιοχή συγκεντρώνει πλέον το ενδιαφέρον κάθε κατηγορίας ενδιαφερομένων, ξεπερνώντας περιοχές που για χρόνια ήταν στην κορυφή» σχολίασε ο CEO του Spitogatos Δημήτρης Μελαχροινός.

Η δεύτερη έκπληξη ήταν η ραγδαία άνοδος του Περιστερίου.

Επίσης με στάσεις μετρό στα όριά του, η συνοικία αυτή της Αττικής προσέλκυσε το ενδιαφέρον των πολιτών, αλλάζοντας τα δεδομένα. Ειδικότερα βρέθηκε:

6ο στις αναζητήσεις για αγορά κατοικίας (ενώ δεν ήταν ποτέ στην πρώτη 10άδα την περίοδο 2022 – 2024)

3ο στις αναζητήσεις για ενοικίαση κατοικίας (επίσης εκτός δεκάδας τα προηγούμενα χρόνια)

4ο στις αναζητήσεις για καταστήματα και 3ο στις αναζητήσεις για αποθήκες

«Η μεγάλη άνοδος του Περιστερίου, όπως και στην περίπτωση του Πειραιά, δείχνει ότι το μετρό και η βελτίωση μιας περιοχής μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα» σχολίασε ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης.

Οι ανατροπές στα ενοίκια

Στην αγορά των ενοικίων οι αλλαγές δεν περιορίστηκαν στον Πειραιά και το Περιστέρι, αλλά επεκτάθηκαν και σε νέες περιοχές. Για πρώτη φορά στη δεκάδα του 2025 εμφανίστηκαν το Αιγάλεω και η Νέα Ιωνία, κάτι που δεν περίμεναν πολλοί. «Υστερα από μία τριετία όπου περίπου οι ίδιες περιοχές μονοπωλούσαν το ενδιαφέρον του κόσμου, το 2025 είδαμε σημαντικές αλλαγές στις αναζητήσεις για ενοικίαση:

Τρεις δημοφιλείς περιοχές στα νότια προάστια, η Γλυφάδα, η Καλλιθέα και η Νέα Σμύρνη, υποχώρησαν στην κατάταξη

Το Παλαιό Φάληρο βγήκε από τη δεκάδα

Το Αιγάλεω που έχει στάση μετρό έφτασε στην 8η θέση και η Νέα Ιωνία στη 10η.

Οικόπεδα

Την ίδια ώρα οι αναζητήσεις για γη στην Αττική ανέδειξαν επίσης πολύ σημαντικές μετατοπίσεις του ενδιαφέροντος των επενδυτών: