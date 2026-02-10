Η Ευρώπη χρειάζεται να μειώσει επειγόντως την εξάρτησή της από τις εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών Visa και Mastercard, προειδοποίησε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής τραπεζικής συμμαχίας – European Payments Initiative (EPI) – Μαρτίνα Βάιμερτ.

Μιλώντας στους «Financial Times», η ίδια έκανε λόγο για κυριαρχία των δύο αμερικανικών εταιρειών στην αγορά, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει όπλο για τις ΗΠΑ εάν επιδεινωθούν οι σχέσεις με τη χώρα για εμπορικούς ή άλλους λόγους.

«Εξαρτιόμαστε σε μεγάλο βαθμό από διεθνείς λύσεις» πληρωμών, ήταν τα λόγια της επικεφαλής της συμμαχίας 16 ευρωπαϊκών τραπεζών. «Ναι, έχουμε καλά εθνικά συστήματα (πληρωμών) για κάρτες (…) αλλά δεν έχουμε κάτι διασυνοριακό». «Εάν λέμε ότι η ανεξαρτησία (τέτοιων συστημάτων) είναι τόσο σημαντική (…) θα πρέπει να δράσουμε επειγόντως», προσέθεσε η ίδια.

Οι Visa και Mastercard αντιπροσώπευαν το 2022 σχεδόν τα δύο τρίτα των συναλλαγών με κάρτες στην ευρωζώνη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επιπλέον, 13 χώρες δεν διαθέτουν εθνική εναλλακτική λύση έναντι των δύο αμερικανικών, αναφέρεται, ενώ ακόμη και όπου υπάρχουν εγχώρια τέτοια συστήματα η χρήση τους μειώνεται.

Με τη συνεχή μείωση της χρήσης μετρητών οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι η επιρροή των αμερικανικών εταιρειών πληρωμών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο σε περίπτωση κατάρρευσης των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

Είναι ένας από τους πολλούς κρίσιμους τομείς όπου οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών φοβούνται ότι το μπλοκ έχει γίνει υπερβολικά εξαρτημένο από τις αμερικανικές εταιρείες, με ευρωπαϊκά στελέχη να έχουν προειδοποιήσει επίσης πρόσφατα ότι η Ευρώπη έχει χάσει τον έλεγχο του Διαδικτύου λόγω της κυριαρχίας των αμερικανικών τεχνολογικών γιγάντων.

Σε τέτοια θέματα ανταγωνιστικότητας έχει αναφερθεί και ο συντάκτης της ευρωπαϊκής έκθεσης για την ανταγωνιστικότητα, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι.

«Η βαθιά ολοκλήρωση δημιούργησε εξαρτήσεις που θα μπορούσαν (κάποιοι) να τις καταχραστούν όταν δεν θα είναι όλοι οι εταίροι σύμμαχοι», προειδοποίησε σε πρόσφατη ομιλία του ο Μάριο Ντράγκι. «Η αλληλεξάρτηση (…) έγινε πηγή μόχλευσης και ελέγχου», είπε.

Τι είναι το Wero

Η EPI, της οποίας τα μέλη περιλαμβάνουν την BNP Paribas και την Deutsche Bank, λάνσαρε το 2024 ευρωπαϊκή εναλλακτική λύση στο Apple Pay, με την ονομασία Wero. Το σύστημα αυτό ψηφιακών πληρωμών εμφανίζεται πλέον να έχει 48,5 εκατομμύρια χρήστες στο Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, με σχέδια επέκτασης σε διαδικτυακές και μη πληρωμές έως το 2027.

Την ίδια στιγμή, η ΕΚΤ προωθεί το ψηφιακό ευρώ, μια δημόσια πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση πληρωμών ψηφιακά σε ολόκληρη την ευρωζώνη, με στόχο την ενίσχυση της νομισματικής κυριαρχίας του μπλοκ. Ο Πιέρο Τσιπολόνε, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, που είναι υπεύθυνος για το ψηφιακό ευρώ, τόνισε τη σημασία του πρόσφατα λέγοντας πως «ως ευρωπαίοι πολίτες θέλουμε να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου η Ευρώπη θα εξαρτάται υπερβολικά από συστήματα πληρωμών που δεν βρίσκονται στα χέρια μας».