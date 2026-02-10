Κάθε ιδιοκτήτης κατοικίας, εργαζόμενος ή διαχειριστής ακινήτου ξέρει πως η καθυστέρηση μπορεί να κοστίσει. Πώς; Eίτε χάνεται η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ, είτε προκύπτουν πρόστιμα για βραχυχρόνιες μισθώσεις, είτε χρειάζονται διορθώσεις στα προσυμπληρωμένα φορολογικά έντυπα. Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει τις τρεις κρίσιμες προθεσμίες που καθορίζουν πόσα θα πληρώσουμε φέτος και πώς θα αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Έκπτωση ΕΝΦΙΑ έως 20% – Προθεσμία 16 Φεβρουαρίου

Η έκπτωση αφορά ασφαλισμένες κατοικίες έναντι κινδύνων όπως σεισμός, πυρκαγιά ή πλημμύρα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών μέσα στο έτος, με ελάχιστο κεφάλαιο κάλυψης 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Για ακίνητα αξίας έως 500.000 ευρώ, η μείωση φτάνει το 20%, ενώ για μεγαλύτερης αξίας περιορίζεται στο 10%, εφόσον η ασφάλιση καλύπτει ολόκληρο το έτος. Αν η ασφάλιση καλύπτει μικρότερο διάστημα, η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά και δεν χάνεται.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ. Το μέτρο έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για ασφάλιση κατοικιών, καθώς συνδυάζει οικονομική προστασία και φορολογικό όφελος.

Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων – Προθεσμία 27-28 Φεβρουαρίου

Ιδιοκτήτες και διαχειριστές βραχυχρόνιων μισθώσεων οφείλουν να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία του 2025 στο σχετικό μητρώο. Οι διορθώσεις μπορούν να γίνουν χωρίς πρόστιμο έως τη λήξη της προθεσμίας.

Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί διασταυρώσεις με πλατφόρμες όπως Airbnb, Booking και VRBO. Σε περιπτώσεις παραλείψεων, προβλέπονται πρόστιμα από 100 ευρώ έως το 50% των ακαθάριστων εσόδων, με κατώτατο όριο τα 5.000 ευρώ.

Βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων – Προθεσμία 27 Φεβρουαρίου

Μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου, εργοδότες και ασφαλιστικοί φορείς πρέπει να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία αποδοχών και συντάξεων για το 2025. Η διαδικασία είναι κρίσιμη για τη δημιουργία των προσυμπληρωμένων φορολογικών εντύπων.

Καθυστερήσεις ή λάθη στις υποβολές προκαλούν ταλαιπωρία σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, καθώς απαιτούνται τροποποιητικές δηλώσεις για τη διόρθωση των στοιχείων.