Ανοίγοντας τραπεζικό λογαριασμό, η γνώση των σωστών δικαιολογητικών μπορεί να σας γλιτώσει χρόνο και ταλαιπωρία.
Δείτε τι χρειάζεται ανά κατηγορία:
1. Ταυτότητα
Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ
Ταυτότητα Σωμάτων Ασφαλείας / Ενόπλων Δυνάμεων
Ειδικό δελτίο αιτούντων άσυλο ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας
2. Οικονομικά & φορολογικά στοιχεία
Πρόσφατο εκκαθαριστικό ή έντυπο Ε1
Υπεύθυνη δήλωση μη υποχρέωσης φορολογικής δήλωσης & απόδοση ΑΦΜ
Έντυπα W9 / W8BEN για φορολογικούς κατοίκους ΗΠΑ
3. Διεύθυνση & τηλέφωνο
Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή τηλεφωνίας (έως 6 μηνών)
Μισθωτήριο συμβόλαιο ή βεβαίωση δημοτολογίου
Σε συγκατοίκηση: υπεύθυνη δήλωση & αποδεικτικό συγγένειας
4. Επάγγελμα
Μισθωτός: βεβαίωση εργοδότη ή απόδειξη μισθοδοσίας
Συνταξιούχος: πρόσφατο ενημερωτικό σύνταξης
Ελεύθερος επαγγελματίας: έναρξη επιτηδεύματος, Ε3, επαγγελματική ταυτότητα
Φοιτητής: βεβαίωση σπουδών / φοιτητικό πάσο
Άνεργος: κάρτα ΟΑΕΔ ή υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986
Οικιακά: υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986
Extra tip
Μπορείτε να συνδεθείτε στο eGov KYC με TAXISnet για αυτόματη λήψη στοιχείων ή να ανεβάσετε τα έγγραφα μέσω e-Banking. Στα καταστήματα απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα για ταυτοποίηση.