Ανοίγοντας τραπεζικό λογαριασμό, η γνώση των σωστών δικαιολογητικών μπορεί να σας γλιτώσει χρόνο και ταλαιπωρία.

Δείτε τι χρειάζεται ανά κατηγορία:

1. Ταυτότητα

  • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ

  • Ταυτότητα Σωμάτων Ασφαλείας / Ενόπλων Δυνάμεων

  • Ειδικό δελτίο αιτούντων άσυλο ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας

2. Οικονομικά & φορολογικά στοιχεία

  • Πρόσφατο εκκαθαριστικό ή έντυπο Ε1

  • Υπεύθυνη δήλωση μη υποχρέωσης φορολογικής δήλωσης & απόδοση ΑΦΜ

  • Έντυπα W9 / W8BEN για φορολογικούς κατοίκους ΗΠΑ

3. Διεύθυνση & τηλέφωνο

  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή τηλεφωνίας (έως 6 μηνών)

  • Μισθωτήριο συμβόλαιο ή βεβαίωση δημοτολογίου

  • Σε συγκατοίκηση: υπεύθυνη δήλωση & αποδεικτικό συγγένειας

4. Επάγγελμα

  • Μισθωτός: βεβαίωση εργοδότη ή απόδειξη μισθοδοσίας

  • Συνταξιούχος: πρόσφατο ενημερωτικό σύνταξης

  • Ελεύθερος επαγγελματίας: έναρξη επιτηδεύματος, Ε3, επαγγελματική ταυτότητα

  • Φοιτητής: βεβαίωση σπουδών / φοιτητικό πάσο

  • Άνεργος: κάρτα ΟΑΕΔ ή υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986

  • Οικιακά: υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986

Extra tip

Μπορείτε να συνδεθείτε στο eGov KYC με TAXISnet για αυτόματη λήψη στοιχείων ή να ανεβάσετε τα έγγραφα μέσω e-Banking. Στα καταστήματα απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα για ταυτοποίηση.

