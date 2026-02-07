Ανοίγοντας τραπεζικό λογαριασμό, η γνώση των σωστών δικαιολογητικών μπορεί να σας γλιτώσει χρόνο και ταλαιπωρία.

Δείτε τι χρειάζεται ανά κατηγορία:

1. Ταυτότητα

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ

Ταυτότητα Σωμάτων Ασφαλείας / Ενόπλων Δυνάμεων

Ειδικό δελτίο αιτούντων άσυλο ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας

2. Οικονομικά & φορολογικά στοιχεία

Πρόσφατο εκκαθαριστικό ή έντυπο Ε1

Υπεύθυνη δήλωση μη υποχρέωσης φορολογικής δήλωσης & απόδοση ΑΦΜ

Έντυπα W9 / W8BEN για φορολογικούς κατοίκους ΗΠΑ

3. Διεύθυνση & τηλέφωνο

Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή τηλεφωνίας (έως 6 μηνών)

Μισθωτήριο συμβόλαιο ή βεβαίωση δημοτολογίου

Σε συγκατοίκηση: υπεύθυνη δήλωση & αποδεικτικό συγγένειας

4. Επάγγελμα

Μισθωτός: βεβαίωση εργοδότη ή απόδειξη μισθοδοσίας

Συνταξιούχος: πρόσφατο ενημερωτικό σύνταξης

Ελεύθερος επαγγελματίας: έναρξη επιτηδεύματος, Ε3, επαγγελματική ταυτότητα

Φοιτητής: βεβαίωση σπουδών / φοιτητικό πάσο

Άνεργος: κάρτα ΟΑΕΔ ή υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986

Οικιακά: υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986

Extra tip

Μπορείτε να συνδεθείτε στο eGov KYC με TAXISnet για αυτόματη λήψη στοιχείων ή να ανεβάσετε τα έγγραφα μέσω e-Banking. Στα καταστήματα απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα για ταυτοποίηση.