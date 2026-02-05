Στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ αναμένεται να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια, καθώς οι πρόσφατες μακροοικονομικές ενδείξεις δεν έχουν επηρεάσει σημαντικά τις προβλέψεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025.

Η τελευταία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διατήρησε τα επιτόκια σταθερά για να αξιολογηθούν περαιτέρω οι επιπτώσεις προηγούμενων κινήσεων στη ζώνη του ευρώ, ενώ η πρόβλεψη για ανάπτυξη παραμένει συγκρατημένα θετική.

Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ υποχώρησε τον Ιανουάριο του 2026 κάτω από τον στόχο του 2%, στο 1,7%, καταδεικνύοντας χαμηλότερες πιέσεις τιμών και μια «ήπια» οικονομική επιβράδυνση στην περιοχή.

Οι αγορές και οι αναλυτές αναμένουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στη σημερινή του συνεδρίαση θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, καθώς οι πρόσφατες μακροοικονομικές ενδείξεις δεν έχουν μεταβάλει σημαντικά τις προβλέψεις που έχουν τεθεί από τον Δεκέμβριο του 2025.

Η τελευταία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας άφησε τα επιτόκια σταθερά, με σκοπό να αξιολογηθεί περαιτέρω η επίπτωση των προηγούμενων κινήσεων στη ζώνη του ευρώ, ενώ η πρόβλεψη για ανάπτυξη παρέμεινε συγκρατημένα θετική.

Το βασικό πλαίσιο που επηρεάζει την κρίση των αξιωματούχων της ΕΚΤ περιλαμβάνει τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό, ο οποίος έχει υποχωρήσει σε επίπεδα κάτω του στόχου του 2% τον Ιανουάριο του 2026 — με τον γενικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 1,7% — σηματοδοτώντας χαμηλότερες πιέσεις τιμών αλλά και μια «ήπια» οικονομική επιβράδυνση στην περιοχή.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές τράπεζες αντιμετωπίζουν αυστηρότερους όρους δανεισμού, γεγονός που αναδεικνύει την επιφυλακτικότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ένα περιβάλλον που παραμένει επισφαλές για νέες επενδύσεις και πιστοδοτήσεις.

Το σκεπτικό της απόφασης αναμένεται να αναλύσει η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει τη συνεδρίαση του Δ.Σ

Η ίδια πάντως έχει τονίσει ότι η Κεντρική Τράπεζα δεν ακολουθεί «προκαθορισμένο μονοπάτι» για τα επιτόκια, αλλά λαμβάνει αποφάσεις με γνώμονα τα δεδομένα που διαμορφώνονται στην αγορά και την πραγματική οικονομία.