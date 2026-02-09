Με ανακοίνωσή του, ο Γιώργος Παπανδρέου διέψευσε συκοφαντικά δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με τον Τζέφρι Επστιν: «Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Epstein. Τελεία (…) Η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας (…) Τέλος η λάσπη!». Τι βρήκαν οι αθεόφοβοι; Παρουσίασαν ως αποκάλυψη μια διαδικτυακή ενημέρωση των επενδυτών της Deutsche Bank την περίοδο της κρίσης, μια πρόσκληση που στάλθηκε γραφειοκρατικά σε όλους τους, για να ακούσουν, αν ήθελαν, τον τότε πρωθυπουργό και τον τότε υπουργό Οικονομικών, Φίλιππο Σαχινίδη, να εξηγούν γιατί η Ελλάδα δεν πρέπει να βγει από το ευρώ.

Πρώτα τα όργανα

Στον πασοκικό νότιο τομέα βράζουν τα αίματα, βράζει και ο ανταγωνισμός. Στο Παλαιό Φάληρο, στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας της νομαρχιακής επιτροπής, ομιλητές ήταν δύο σίγουροι υποψήφιοι – ο σημερινός βουλευτής, Παύλος Χρηστίδης, και η Αννα Διαμαντοπούλου. Ο γραμματέας της οργάνωσης παρουσίασε και άλλα δύο στελέχη που ήταν παρόντα, την Τόνια Αντωνίου και τον Χρήστο Κακλαμάνη, για τους οποίους είπε πως «ακούγεται ότι μπορεί να είναι υποψήφιοι». Και οι δύο πέταξαν την «μπηχτή» τους για τις προαναγγελίες υποψηφιοτήτων: «Οταν αποφασίσουν τα όργανα», είπε η Αντωνίου, «Εμείς περιμένουμε τη συγκρότηση της επιτροπής ψηφοδελτίων», σχολίασε ο Κακλαμάνης.

Συνεδριάζουν

Συνεδριάσεις οργάνων ζητούν, συνεδριάσεις οργάνων και θα λάβουν στο ΠΑΣΟΚ – τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα του Αγίου Βαλεντίνου, για τις επόμενες δεν παίρνει κανείς όρκο. Την Τετάρτη θα συναντηθεί στη Χαριλάου Τρικούπη το οργανωτικό σκέλος της Επιτροπής Συνεδρίου το οποίο έχει ζητήσει το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία προς το συνέδριο να κατατεθεί γραπτώς, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να συνεδριάσει και η Πολιτική Γραμματεία – εκεί θα δούμε αν ο Ανδρουλάκης θα απευθυνθεί και με τι ύφος στην εσωκομματική του αντιπολίτευση. Η εβδομάδα κλείνει με πανηγυρική συνεδρίαση όλης της ΚΟΕΣ, την Κυριακή.

Συναίνεση

Και επειδή η εβδομάδα έχει όντως διάθεση φλερτ, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στη Μυτιλήνη, τα ινστιτούτα ΕΝΑ, ΙΝΤΕΡΠΟΣΤ της Λούκας Κατσέλη και «Νίκος Πουλαντζάς» του ΣΥΡΙΖΑ διοργανώνουν συζήτηση για τα ζητήματα της νησιωτικότητας και την ανάγκη χάραξης μιας εθνικής στρατηγικής. Παρόντες, ως ομιλητές, θα είναι οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης, ενώ από το ΠΑΣΟΚ έχει κληθεί να μιλήσει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.Πρόσκληση έλαβε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που δεν μπορούσε να παρευρεθεί λόγω προσωπικών υποχρεώσεων – δεν αποκλείεται να υπάρξει και κάποιος εκπρόσωπος της Χαριλάου Τρικούπη.