Ο Marwan Barghouti είναι παλαιστίνιος πολιτικός ηγέτης και εκλεγμένο μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου της Παλαιστίνης. Για περισσότερο από 50 χρόνια διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στη διεκδίκηση των παλαιστινιακών εδαφών, ενώ βρίσκεται στη φυλακή του Ισραήλ από το 2002.

Το βιβλίο του «Unbroken: In Pursuit of Freedom for Palestine», το οποίο θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά από το «Μεταίχμιο» τον ερχόμενο Νοέμβριο ταυτόχρονα με την αγγλική έκδοση του Penguin Random House, συγκεντρώνει επιστολές στην οικογένειά του και σε πολιτικά πρόσωπα, συνεντεύξεις, δημόσιες δηλώσεις, σημαντικά ιστορικά τεκμήρια, φωτογραφίες και αποσπάσματα του βιβλίου του «1.000 ημέρες στην απομόνωση», το οποίο είχε κυκλοφορήσει μόνο στα αραβικά. Την εισαγωγή υπογράφει η γυναίκα του, Fadwa Barghouti.