Ενώ τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «The Riders» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ για την Α24 βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη – μέρος των οποίων μάλιστα θα γίνουν στην Υδρα -, ο Εντουαρντ Μπέργκερ (φωτογραφία) επεκτείνει την κινηματογραφική του δραστηριότητα. Ο γερμανός δημιουργός ετοιμάζεται να συνεργαστεί ξανά με τον Ιτάμαρ Μόουζες, βραβευμένο με Tony θεατρικό συγγραφέα και έμπειρο σεναριογράφο της τηλεόρασης – στη νέα ταινία «Stradivarius», την οποία έχει εξασφαλίσει το Netflix.

Η δράση της τοποθετείται στη Βόρεια Ιταλία του 18ου αιώνα και αφηγείται τη σφοδρή αντιπαλότητα ανάμεσα στους δύο κορυφαίους κατασκευαστές βιολιών της εποχής. Η ιστορία επικεντρώνεται στην αναμέτρησή τους για τη δημιουργία του τέλειου μουσικού οργάνου, με την τέχνη, τη φιλοδοξία και την ανθρώπινη υπέρβαση να βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση. Ωστόσο δεν είναι τα μοναδικά πρότζεκτ τα οποία έχει στα σκαριά ο γνωστός σκηνοθέτης. Ανάμεσά τους βρίσκεται και μια ταινία βασισμένη στην υπόθεση του Εβαν Γκέρσκοβιτς, του πρώτου αμερικανού δημοσιογράφου που συνελήφθη στη Ρωσία μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Το εγχείρημα, που προοριζόταν για την Amazon MGM, φαίνεται να έχει παγώσει έπειτα από τη δημόσια αντίδραση του ίδιου. Παράλληλα, το όνομα του Μπέργκερ εξακολουθεί να ακούγεται για τη σκηνοθεσία της επόμενης ταινίας «Τζέισον Μπορν», ενώ στα χαρτιά υπάρχει και ένα φιλόδοξο εγχείρημα επιστημονικής φαντασίας με ταξίδια στον χρόνο και πρωταγωνιστή τον Οστιν Μπάτλερ, το οποίο όμως προς το παρόν μοιάζει μακρινό.