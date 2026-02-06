Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος που έφυγε χθες αιφνιδιαστικά και πολύ νέος από τη ζωή ήταν ένας εργάτης του ελληνικού μπάσκετ και ένας καλός φίλος όλων. Δούλεψε στην ΕΟΚ, υπήρξε ομοσπονδιακός προπονητής, πέρασε πολλά χρόνια στα προπονητικά τιμ της ΑΕΚ ως βοηθός του Σάκοτα, του Κατσικάρη, του Ιβκοβιτς – στην ΑΕΚ έπαιξε και μπάσκετ. Το σταμάτησε μικρός γιατί από μικρός είχε προβλήματα με την καρδιά του που τον πρόδωσε. Οποιος τον γνώριζε είχε να λέει για τη μεγάλη του τρέλα με την προπονητική: λίγοι ξέρουν ότι δούλεψε ως προπονητής ακόμα και στην Πολωνία, στο Κατάρ, αλλά και στη Μογγολία – εκεί, μακριά από την Ελλάδα, ήταν μέχρι τον περασμένο Ιούλιο η τελευταία δουλειά του. Η προπονητική του καριέρα και μόνο για αυτό υπήρξε συναρπαστική: ας είναι ελαφρύ το χώμα.

Πρώτη

Μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών ήταν η πρώτη τιμωρία της ΑΕΚ: της επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ και η ΑΕΚ θα την εκτίσει στο ματς με τον Λεβαδειακό. Η τιμωρία αυτή θύμισε ότι υπάρχει η ΔΕΑΒ – το λέω γιατί τελευταία την είχαμε χάσει. Δεν θυμάμαι παρεμβάσεις της ούτε όταν οπαδοί του ΠΑΟΚ ξήλωσαν καθίσματα στις εξέδρες και τα πέταξαν στο γήπεδο, ούτε στο ματς του ΠΑΟ με τον Βόλο όταν και έβρεχε μπουκάλια, ούτε σε άλλα παιχνίδια. Γιατί ασχολήθηκε ξαφνικά με το ΑΕΚ – Ολυμπιακός; Νομίζω πως την ξύπνησε η φασαρία που έκανε την Κυριακή ο Μάριος Ηλιόπουλος με τις γνωστές του δηλώσεις έπειτα από τη θεαματική είσοδο στον αγωνιστικό χώρο, τη θεαματική επίσκεψη στον πάγκο του Ολυμπιακού, τις φωνές στον ολλανδό διαιτητή κτλ. Ωραίο και θεαματικό το σόου, αλλά έχει κόστος. Και μακάρι να βγω ψεύτης γιατί εγώ δεν θέλω να τιμωρούνται οι άνθρωποι για παρορμητικές συμπεριφορές – αλλά το πράγμα θα έχει και συνέχεια…

Ντέρμπι

Συνέχεια έχει φυσικά και το πρωτάθλημα. Την Κυριακή έχουμε για τη Σούπερ Λίγκα δύο ντέρμπι στα οποία εμπλέκονται οι δύο από τους τρεις πρωτοπόρους: ο Ολυμπιακός, που μετά τη νίκη στην Τρίπολη πέρασε πρώτος, αντιμετωπίζει τον ΠΑΟ και ο ΠΑΟΚ που τον καταδιώκει, έχοντας ένα ματς λιγότερο με την Κηφισιά, θα πάει στο Κλ. Βικελίδης να αγωνιστεί με τον Αρη. Αν στεκόμασταν στο μομέντουμ των αντιπάλων θα συμφωνούσαμε όλοι ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο αβαντάζ απέναντι στον ΠΑΟ και ο ΠΑΟΚ είναι δύσκολο να φρενάρει με αντίπαλο τον Αρη. Αλλά η ανάγνωση αυτή είναι απλοϊκή. Και για αυτό λάθος.

Ανεση

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον ΠΑΟ την Τετάρτη το βράδυ στο γήπεδο της Λεωφόρου με τόσο χαρακτηριστική άνεση ώστε το σκορ της τελικής του επικράτησης (0-1) μοιάζει και είναι φτωχό. Ο ΠΑΟΚ είχε τρεις μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και δεν σκόραρε – για να βρει τελικά το γκολ της νίκης με ένα «πέναλτι-γκολ» του Γιακουμάκη στην επανάληψη και μάλιστα σε μια στιγμή του ματς που ο ΠΑΟ είχε ισορροπήσει. Είναι εντυπωσιακό ότι ο φετινός ΠΑΟΚ έχει κερδίσει στο Κύπελλο τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟ στις έδρες τους και για το πρωτάθλημα έχει περάσει και με νίκη από τη Νέα Φιλαδέλφεια και μάλιστα ένα βράδυ που η ΑΕΚ δεν ήταν και τόσο κακή. Ο ΠΑΟΚ που παραδοσιακά υποφέρει στα ματς στην Αθήνα κέρδισε τρία ντέρμπι με τους μεγάλους χωρίς μάλιστα να δεχτεί γκολ. Αλλά με τον Αρη δεν παίζει στην Αθήνα: θα αγωνιστεί στο Κλ. Βικελίδης στο οποίο όταν πήγε για το ματς Κυπέλλου με τον Αρη γλίτωσε την ήττα στις καθυστερήσεις. Και από το οποίο φέτος δεν πέρασαν ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟ, μολονότι μάλιστα ο Αρης είχε και στα τρία ματς προβλήματα. Ο Αρης μπορεί να μην κερδίσει τον Λεβαδειακό, να χάσει από την ΑΕΛ και να ιδροκοπήσει να κερδίσει τον Παναιτωλικό παίζοντας με παίκτη παραπάνω από το μισάωρο: αναφέρομαι στα τρία τελευταία παιχνίδια του – δεν είναι θεωρητικό παράδειγμα. Αλλά κάτι μου λέει ότι την Κυριακή το παιχνίδι του δεν θα έχει καμία σχέση με αυτά που προηγήθηκαν.

Πρώτος

Το ίδιο πιστεύω και για την αγωνιστική συμπεριφορά του ΠΑΟ στο Γ. Καραϊσκάκης. Οταν ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε στον πρώτο γύρο τον Ολυμπιακό είχε μόλις αλλάξει προπονητή καθώς είχε φύγει ο Ρουί Βιτόρια. Είχε του κόσμου τα προβλήματα καθώς περνούσε μέρες αναστάτωσης. Κι όμως απέναντι στον Ολυμπιακό προηγήθηκε με γκολ του Ντέσερς και χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί ο ανέτοιμος τότε Ποντένσε από τον Μεντιλίμπαρ για να ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός στο τέλος και να γλιτώσει μια ήττα που πριν το ντέρμπι αρχίσει έμοιαζε εκτός λογικής. Ο ΠΑΟ μάλιστα σε εκείνο το ματς δεν ήταν καλός. Αλλά αν ο Χρήστος Κόντης, που ήταν τότε στον πάγκο του, είχε βάλει στο τέλος έναν αμυντικό παραπάνω μπορεί και να είχε κερδίσει.

Κίνητρα

Τα ντέρμπι αυτά δεν είναι παιχνίδια στα οποία κερδίζει πάντα ο καλύτερος ή ο πιο φορμαρισμένος. Ο Αρης και ο ΠΑΟ έχουν μεγάλα κίνητρα να κάνουν αποτελέσματα και δεν αναφέρομαι μόνο στη βαθμολογία: σημειωτέον πως και οι δύο καίγονται. Πιο πολύ από τους βαθμούς μετράει το κίνητρο. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι οι δύο αυτές ομάδες κάνοντας μια νίκη θα ηρεμήσουν από την γκρίνια που τις συνοδεύει μήνες τώρα. Ο Αρης θα δώσει μια χαρά στον κόσμο του, που ούτε καν πάει στο γήπεδο τελευταία. Κι ο ΠΑΟ – και ειδικά ο Ράφα Μπενίτεθ – χρειάζεται μια νίκη για να πείσει όλο τον κόσμο του Τριφυλλιού, που έχει απογοητευτεί από αυτά που βλέπει, πως πρέπει να τον ξαναδεί όπως τον υποδέχτηκε, δηλαδή ως τον «προπονητή-αναμορφωτή», που θα φτιάξει μια ομάδα ικανή να κερδίσει το πρωτάθλημα. Γίνονται διαρκώς συγκρίσεις του Μπενίτεθ με τον Τερίμ – ειδικά στα διαδικτυακά φόρουμ των οπαδών. Για την ώρα είναι άδικες για τον Τούρκο. Θυμίζω πως ο Τερίμ τον Ολυμπιακό στο σύντομο πέρασμά του από την Ελλάδα τον απέκλεισε στο Κύπελλο Ελλάδας και τον κέρδισε στο Γ. Καραϊσκάκης στα playoffs. Aν ο Μπενίτεθ είχε τέτοια αποτελέσματα θα διαβάζαμε ήδη ότι είναι ο μεγαλύτερος προπονητής που έχει έρθει στην Ελλάδα.

Δύσκολο

Κι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί στα κυριακάτικα ντέρμπι. Αλλά αλίμονό τους αν πιστεύουν ο πρώτος πως θα βρει απέναντί του τον ΠΑΟ που έπαιξε στο Περιστέρι κι ο δεύτερος τον Αρη που είδαμε στο Αγρίνιο ή στη Λάρισα. Αν τους υποτιμήσουν θα χάσουν βαθμούς που είναι δύσκολο να ξαναβρούν στη συνέχεια.