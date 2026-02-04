Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Σπόρτινγκ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της φάσης των 16 του Europe Cup, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από έντονα συναισθήματα πριν ακόμη ξεκινήσει η αγωνιστική δράση.

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, οι καλαθοσφαιριστές των δύο ομάδων προχώρησαν σε μια συμβολική και ιδιαίτερα φορτισμένη κίνηση, αφήνοντας λουλούδια στο παρκέ προς τιμήν των επτά φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η τελετή μνήμης ολοκληρώθηκε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής λίγο πριν το τζάμπολ, με το γήπεδο να αποτείνει φόρο τιμής στα αδικοχαμένα θύματα.