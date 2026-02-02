Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, όπου ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στους Κωνσταντέλια και Ιβανούσετς. Ο πρώτος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το ματς με τον Πανσερραϊκό και αύριο θα υποβληθεί σε μαγνητική ενώ ο δεύτερος συνεχίζει με θεραπεία.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στην ομάδα των Σερρών ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές δούλεψαν στο γήπεδο στον τομέα της τακτικής, ενώ διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα.

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ

«Το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό ανήκει στο παρελθόν. Ένα παιχνίδι γεμάτο συναισθήματα, που έφερε ένα ακόμα σημαντικό τρίποντο για την ομάδα. Επόμενη πρόκληση, ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26 κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που αποχώρησε από το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό λόγω ενοχλήσεων στο δεξιό δικέφαλο, θα υποβληθεί σε μαγνητική την Τρίτη (03.02) για να διαπιστευθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Ο Λούκα Ιβανούσετς υποβλήθηκε σε θεραπεία και έκανε πρόγραμμα δύο γυμναστήριο.

Την Τρίτη (03.02) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει για Αθήνα».