Η Τούμπα τίμησε τα αδικοχαμένα παιδιά της στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας, με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό ουσιαστικά να μετατρέπεται σε εκδήλωση μνήμης. Το αγωνιστικό μέρος πέρασε σε καθαρά δεύτερη μοίρα, με τον δικέφαλο να επικρατεί με 4-1 των ουραγών – για την 19η αγωνιστική της Super League– και να φτάνει τους 44 βαθμούς.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από πολύ νωρίς, με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να αναρτούν πανό μόνο για το συμβάν, ένα εκ των οποίων ήταν πολύ μεγάλο σε μήκος και ανέγραφε τη φράση «Αδέρφια ζείτε» και την ημερομηνία του συμβάντος. Πριν τη σέντρα οι δύο ομάδες κατέθεσαν στεφάνια, ενώ κρατήθηκε κι ενός λεπτού σιγή όπως σε όλα τα ματς της αγωνιστικής.

Επιπλέον φαναράκια αφέθηκαν ψηλά στον ουρανό σε ακόμα μία όμορφη κίνηση των οπαδών.

Οι στιγμές ήταν συγκλονιστικές με αρκετούς οπαδούς στις κερκίδες να είναι δακρυσμένοι. Κάθε γκολ που σημείωνε ο ΠΑΟΚ δεν το πανηγύριζε, αλλά αφιερωνόταν στα θύματα του δυστυχήματος της Τιμισοάρα., δείχνοντας ψηλά στον ουρανό.

Μάλιστα στο 27 λεπτό (27/1 η ημερομηνία του δυστυχήματος) το ματς διεκόπη για οκτώ λεπτά (προφανώς στη μνήμα των επτά οπαδών που σκοτώθηκαν και τους ενός ακόμη που πέθανε από ανακοπή μόλις πληροφορήθηκε την τραγική είδηση).

Από εκεί και πέρα στο αγωνιστικό κομμάτι ο ΠΑΟΚ καθάρισε το παιχνίδι από πολύ νωρίς. Γερεμέφ και Ντεσπόντοφ πέτυχαν τα δύο πρώτα γκολ στο 5′ και το 8′ (2-0), με το έναν να γίνεται δημιουργός στο τέρμα του άλλου. Στο 19′ ο Πέλκας πέτυχε το 3-1 εξαιρετικό τέρμα με εξαιρετικό γυριστό, ενώ στο 26′ ήταν η σειρά του Βολιάκο να σκοράρει, με προβολή μετά από ωραία εκτέλεση φάουλ του Πέλκα.

Ενδιάμεσα ο Φέλτες είχε μειώσει σε 2-1, με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ δίνοντας κάποιες ελπίδες στους Σερραίους, που όμως δεν κράτησαν για πολύ.

Το δεύτερο ημίχρονο απέκτησε καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα καθώς τα πάντα είχαν κριθεί. Ο ΠΑΟΚ είχε κι πάλι την πρωτοβουλία των κινήσεων όμως οι αξιόλογες φάσεις που δημιούργησε ήταν ελάχιστες. Στα τελευταία λεπτά οι στιγμές ήταν συγκλονιστικές καθώς όλη η Τουμπα «σηκώθηκε στο πόδι» τραγουδώντας ασταμάτητα για παιδιά που χάθηκαν.

Τέλος να σημειώσουμε πως η αλλαγή του Κωνσταντέλια στο 45′ ήταν αναγκαστική (στη θέση του ο Χατσίδης), ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες αντιμετώπισε πρόβλημα στον δεξί οπίσθιο μηριαίο.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Στο 8′ ο ΠΑΟΚ κέρδιζε ήδη με 2-0, με τους Γερεμέγεφ – Ντεσπόντοφ να έχουν πετύχει από ένα γκολ και να έχουν προσφέρει μία ασίστ ο ένας στον άλλον.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Όταν μία ομάδα σκοράρει τέσσερις φορές σε 26 λεπτά δεν χρειάζεται να πεις κάτι περισσότερο

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Σε τέτοια παιχνίδια δεν έχει νόημα να αναφερθείς σε όσους υστέρησαν

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο διαιτητής Ματσούκας πέρασε σε δεύτερη μοίρα, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε από πολύ νωρίς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Παπαπέτρου από το VAR ακύρωσε ένα γκολ του Χατσίδη στο 90ο λεπτό για οφσάιντ.

ΣΚΟΡΕΡ:

5′ Γερμέγεφ, 8′ Ντεσπόντοφ, 19′ Πέλκας, 26′ Βολιάκο – 12′ Φέλτες.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης (78’ Μπιάνκο), Ντεσπόντοφ, Πέλκας (67’ Μύθου), Κωνσταντέλιας (45’ Χατσίδης), Γερεμέγεφ (78’ Τάισον).

Πανσερραϊκός (Ζεράρδ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Γεωργιάδης (87’ Τόλιος), Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Δοϊρανλής (66’ Μπεν Σαλάμ), Ριέρα (76’ Μπιλέ), Τεϊσέιρα, Καρέλης (46’ Μασκανάκης).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ Κυριακή 8/2, 16:00

Άρης – ΠΑΟΚ Κυριακή Κυριακή 8/2, 19:00