Ηρθε η ώρα του ΠΑΣΟΚ να δώσει λίγο παραπάνω σημασία στην επικοινωνία – και ίσως άργησε. Το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη για το κυκλοφοριακό, που τελειώνει με ένα κλείσιμο του ματιού και τη φράση «έτσι, για την αλλαγή», εγκαινιάζει έναν καινούριο κύκλο παρεμβάσεων και ένα καινούριο σλόγκαν για τη Χαριλάου Τρικούπη, που το είχε πολλή ανάγκη. Και δη, για ένα θέμα που αφορά την καθημερινότητα των κατοίκων της Αττικής και τους ενδιαφέρει περισσότερο ακόμα και από πιο συμβολικά, «βαριά θέματα». Και αυτή την προσοχή από την πρωτεύουσα την έχει ανάγκη το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί η περιφέρεια αυτή αποτελεί ακόμα τη βασική της «μαύρη τρύπα».

Ενημέρωση και εξηγήσεις

Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα βρεθεί το πρωί ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να ενημερώσει για όλα όσα συνέβησαν στο πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο. Η προοδευτική αντιπολίτευση είναι βέβαιο πως θα πιέσει για απαντήσεις. Από τα αριστερά βγήκε και ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ (και πρώην λιμενάρχης) Σταύρος Μιχαηλίδης, που θεωρείται από τις πιο συντηρητικές πασοκικές φωνές: «Δεν θέλω να σας πω πόσους ανθρώπους έχω βγάλει νεκρούς, μανάδες και μωρά από τη θάλασσα. Συναισθάνομαι κι αυτόν στον οποίο δίνετε εντολές να πάει να κάνει ό,τι κάνει (…) χωρίς να έχει τα μέσα. Ξέρετε, αποτροπή πάντως δεν γίνεται με θανάτους. Η αποτροπή γίνεται με μέσα, με εκπαίδευση, με εργαλεία».

Όπως Βελόπουλος

Μπορεί η Μαρία Καρυστιανού να επιμένει πως ιδεολογικά το κίνημα που θέλει να συστήσει δεν θα στρίβει ούτε αριστερά ούτε δεξιά, μπορεί να μη βγαίνει πια στα κανάλια μετά τις δηλώσεις της για τις αμβλώσεις, όμως ακόμα και στις παρεμβάσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ιδεολογική της κατεύθυνση είναι εμφανής: στη χθεσινή για το πολύνεκρο δυστύχημα στη Χίο, μπορεί να υπεραμύνθηκε της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, όμως παράλληλα παρατήρησε πως το κράτος «δεν πράττει όσα μπορεί για να αποτρέψει τις παράνομες εισβολές». Χρησιμοποιώντας φρασεολογία που έχει συνδεθεί με την Ελληνική Λύση και όχι με το ακροατήριο που, λόγω αμβλώσεων, την κοιτάει όλο και πιο καχύποπτα.

Το ξέρουν

Αυτό στην Αριστερά το γνωρίζουν – από τη μια, στο στρατόπεδο Τσίπρα βλέπουν μάλλον με ανακούφιση τις κοινές τους δεξαμενές με την Καρυστιανού να μην επηρεάζονται όσο περίμεναν στην αρχή (αν και ζημιά υπάρχει), ενώ από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχει και τίποτα να χάσει, είναι ευθέως επικριτικός: «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο! Ούτε ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ για τη χρεοκοπία της χώρας και τα μνημόνια. Και φυσικά διαφωνούμε κάθετα με αναχρονιστικές και ακραία συντηρητικές θέσεις που διατυπώνονται από το θέμα των αμβλώσεων μέχρι τα ελληνοτουρκικά και τη Συμφωνία των Πρεσπών» ανέφερε, κρούοντας ανοιχτές θύρες, ο Σωκράτης Φάμελλος στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Απορία

Ποια λέξη – κλειδί θα ακούσουμε πολύ το επόμενο διάστημα; «Συμπαράταξη».