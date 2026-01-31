Συμπληρώνονται 30 χρόνια από τη θυσία των αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γιαλοψού, τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου 1996 στα Ίμια.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τίμησε τη μνήμη των τριών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που έχασαν τη ζωή τους στα Ίμια, επισημαίνοντας ότι «η νύχτα της 31ης Ιανουαρίου 1996 στα Ίμια γράφτηκε βαθιά στην εθνική συλλογική μνήμη».

Σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από τη θυσία των Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γιαλοψού. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι «αποδείχτηκε πως οι διαχρονικές αναθεωρητικές και παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν είναι ρητορικά σχήματα, αλλά πραγματικές προκλήσεις που δεν μπορούν να είναι ανεκτές».

Στη δήλωσή του για τη «30η επέτειο της κρίσης των Ιμίων», ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και δεν είναι αποδεκτός ο “κατά περίπτωση” σεβασμός του διεθνούς δικαίου».

Ολοκληρώνοντας, ανέφερε ότι «αυτά είναι τα διαχρονικά θεμέλια της εξωτερικής μας πολιτικής, δομημένα πάνω σε σταθερές αρχές και όχι στις επιδιώξεις της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας».