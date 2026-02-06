Το Μνημείο των Επωνύμων Ηρώων περνά σχεδόν απαρατήρητο από τους μη μυημένους επισκέπτες της Αρχαίας Αγοράς, καθώς η εικόνα του σήμερα δεν μαρτυρά πως επρόκειτο για ένα από τα σημαντικότερα του χώρου. Κι ελάχιστοι μπορούν να φανταστούν ότι πάνω στη 16 μέτρων μαρμάρινη εξέδρα του «πατούσαν» τα χάλκινα αγάλματα των δέκα μυθικών ηρώων που είχαν δώσει τα ονόματά τους στις φυλές των Αθηναίων, ενώ το χαμηλότερο μέρος της λειτουργούσε ως πίνακας ανακοινώσεων αφού εκεί αναρτώντο νομοσχέδια και επικείμενες δίκες.

Μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας, η οποία θα λειτουργεί μέσω έξυπνων συσκευών, είτε βρίσκεται κάποιος μπροστά στο μνημείο είτε χιλιόμετρα μακριά, θα αρκεί για να το αντικρίσει όπως εκτιμάται ότι ήταν τον 4ο αι. π.Χ., οπότε και ιδρύθηκε, και να το περιεργαστεί με τον δικό του ρυθμό.

Αθέατα σημεία

Η νέα αυτή δυνατότητα της περιήγησης και εξερεύνησης των μνημείων, ακόμη και των πιο αθέατων σημείων τους, η απόδοσή τους όπως εικάζεται πως ήταν στην αρχαιότητα μαζί με αρκετές ακόμη παροχές, όπως η ψηφιακή ξενάγηση και η δυνατότητα περιήγησης με τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, είναι μερικές από τις εμπειρίες που θα έχουν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας Hellenic Heritage.

Πρόκειται για τον κόμβο υπηρεσιών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Από τον Απρίλιο, ωστόσο, αναμένεται να εμπλουτιστεί με επιπλέον εφαρμογές που θα προσφέρουν επιπλέον εμπειρίες στον χρήστη, ανεξαρτήτως αν είναι επισκέπτης του χώρου ή της ιστοσελίδας.

«Πρόκειται για ένα έργο εθνικής σημασίας που έρχεται να αλλάξει δραστικά τον τρόπο που θα βιώνει και θα αλληλεπιδρά ο κάθε επισκέπτης με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Είναι το κεντρικό portal εισόδου για τον εθνικό πολιτισμό, που θα αναβαθμίζει ουσιαστικά την εμπειρία του επισκέπτη στα μουσεία, στα μνημεία, στους αρχαιολογικούς χώρους του τόπου μας. Είναι ένα εμβληματικό έργο, το οποίο χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όχι μόνο για να προβάλει τον πολιτιστικό μας πλούτο, αλλά για να μπορέσει να δώσει και νέες διαστάσεις εμπειρίας», ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσημη παρουσίαση της ιστοσελίδας, σε ειδική εκδήλωση στην Εθνική Πινακοθήκη.

Το νέο «ψηφιακό οικοσύστημα πολιτιστικών υπηρεσιών», όπως χαρακτηρίστηκε, αφορά τη συνολική ψηφιακή αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη σε περισσότερους από 350 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε όλη τη χώρα και θα αποτελεί το επίσημο ψηφιακό σημείο πρόσβασης στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς θα παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση για την πρόσβαση, το ωράριο, τα εισιτήρια και τη γενικότερη υποστήριξη του επισκέπτη.

Ηλεκτρονικό εισιτήριο

Από τον Απρίλιο – αν και σε ορισμένες περιπτώσεις το σύνολο των υπηρεσιών θα είναι πλήρως διαθέσιμο εντός του καλοκαιριού – θα αρχίσει να λειτουργεί το ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε 108 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, υπηρεσία που σήμερα είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας σε 23, ενώ σε περισσότερους από 100 αρχαιολογικούς χώρους θα εφαρμοστεί το σύστημα ζωνών εισόδου για την καλύτερη ροή των επισκεπτών και την προστασία των μνημείων.

Η διεύρυνση της εφαρμογής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου είναι, μεταξύ άλλων, και αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης που διαπιστώνεται, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 2019 εκδίδονταν 240.000 εισιτήρια μέσω Διαδικτύου για την Ακρόπολη, αριθμός που το 2025 ξεπέρασε τα 3 εκατ. και τα έσοδα από το Διαδίκτυο έφτασαν από τα 7 στα 72 εκατ. ευρώ.

Οι επισκέπτες που δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο έχουν τη δυνατότητα να το εκδώσουν διαδικτυακά, αλλά θα πρέπει κατά την είσοδό τους στον χώρο να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ ειδικά για την Ακρόπολη δίνεται η δυνατότητα κράτησης αμαξιδίου, ηλεκτρικού οχήματος μετακίνησης ή θέσης στον ανελκυστήρα. Στο Hellenic Heritage εντάσσεται και η πλατφόρμα «Εύμαιος», που παρέχει πληροφορίες προσβασιμότητας των χώρων που αφορούν άτομα με αναπηρίες, καθώς και άλλες πλατφόρμες, όπως το «Ολη η Ελλάδα ένας πολιτισμός».

Μελλοντικά σχεδιάζεται και η δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίου για μία, δύο ή τρεις ημέρες, εισιτηρίων που θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και θα καλύπτουν τα μνημεία ευρύτερων περιοχών, όπως επί παραδείγματι οι Κυκλάδες, η Ρόδος και η Κρήτη.

«Οικονομία των Εμπειριών»

«Το έργο που σήμερα σας παρουσιάζουμε υπηρετεί την “Οικονομία των Εμπειριών”, τη δημιουργία της ισχυρής και διακριτής ταυτότητας. Και αφορά την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την προστασία, την ανάδειξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αφορά τη διασύνδεση του παρελθόντος με το μέλλον, με σεβασμό στην ιστορία μας. Αφορά το στρατηγικό μας σχέδιο για τον πολιτισμό, ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής, ανοιχτό, εξωστρεφή και προσβάσιμο», τόνισε μεταξύ άλλων η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Περίπου 40 αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία θα αποκτήσουν ψηφιακή ξενάγηση μέσω της πλατφόρμας σε οκτώ γλώσσες – μεταξύ αυτών στην ελληνική νοηματική και, για πρώτη φορά, στη διεθνή νοηματική γλώσσα. Η περιήγηση με επαυξημένη πραγματικότητα θα προσφέρεται σε οκτώ χώρους (Αρχαία Αγορά, Ασκληπιείο Κω, Δήλος, Ροτόντα Θεσσαλονίκης και Σούνιο), ενώ με εικονική πραγματικότητα θα είναι διαθέσιμη η περιήγηση στην Ακρόπολη, την Αρχαία Ολυμπία, τη Δωδώνη, τους Δελφούς και την Κνωσό.

Ολες οι εφαρμογές θα παρέχονται δωρεάν, όπως και η έκδοση κάρτας μέλους στο Hellenic Heritage, οι κάτοχοι της οποίας θα έχουν προνόμια όπως ελεύθερη είσοδο σε μνημεία που θα ανακοινωθούν προσεχώς, συμμετοχή σε ειδικές ξεναγήσεις και εκπτώσεις στα πωλητήρια του ΟΔΑΠ. Οι επισκέπτες της σελίδας θα μπορούν να «ξεφυλλίζουν» και το ειδικό πολιτιστικό περιοδικό που αναμένεται να αναρτηθεί προσεχώς.

Ειδικά προϊόντα, ψηφιακά εργαλεία και ειδική ομάδα υποστήριξης προβλέπονται ειδικά για τα ταξιδιωτικά γραφεία, ενώ θα λειτουργήσει και ειδικό τμήμα που θα αφορά τις επισκέψεις σχολείων.

Το έργο έχει προϋπολογισμό άνω των 27 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το Λύκειο του Αριστοτέλη ως πολυμεσική εμπειρία

Δεύτερη φορά την υπογραφή του στην Αθήνα – σε ένα πολύ μικρότερης κλίμακας από τον πύργο που έχει σχεδιάσει στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού – ετοιμάζεται να βάλει το γραφείο του πολυβραβευμένου βρετανού αρχιτέκτονα Νόρμαν Φόστερ κι αυτή τη φορά σε έναν μείζονος σημασίας αρχαιολογικό χώρο στην καρδιά της Αθήνας, στο Λύκειο του Αριστοτέλη.

Στο νότιο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου το γραφείο Foster+Partners, πρόκειται, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, να σχεδιάσει ένα περίπτερο που θα αποτελείται από τέσσερις ορθογώνιες μονάδες, καλυμμένες από κυματοειδές στέγαστρο, κάτω απ’ το οποίο θα τοποθετηθούν διαδραστικές οθόνες αφής, μέσω των οποίων θα παρέχεται πρόσβαση σε πολυμεσικές πληροφορίες. Κείμενα, εικόνες, βίντεο κι αναπαραστάσεις για τη ζωή και το έργο του Αριστοτέλη που επιμελούνται διεθνούς κύρους ακαδημαϊκοί, επιστήμονες και καλλιτέχνες θα προσφέρουν στον επισκέπτη μία πολυαισθητηριακή εμπειρία. Το έργο είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με το γραφείο Foster+Partners, του World Human Forum και του ΥΠΠΟ.

Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία νέας, οργανωμένης εισόδου με υποδομές υποδοχής επισκεπτών επί της οδού Ρηγίλλης, θα αντικατασταθεί τμήμα της υφιστάμενης περίφραξης, ώστε να υπάρχει άμεση συνάφεια με το νέο κτίριο εισόδου και θα ανοιχθεί δεύτερη είσοδος προς την πλευρά του Ωδείου Αθηνών, όπου και θα κατασκευαστεί ημικυκλική στάση για περίπου 60 καθήμενους.