Με ελεύθερη είσοδο θα λειτουργήσουν αυτήν την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, τα μουσεία, τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι που υπάγονται στο Δημόσιο.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της καθιερωμένης πρακτικής του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με την οποία η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο είναι δωρεάν την πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα, από την 1η Νοεμβρίου έως και την 31η Μαρτίου κάθε έτους.

Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 117624/2024 (ΦΕΚ 1968/Β/29-3-2024), η ελεύθερη πρόσβαση στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία του Δημοσίου ισχύει επίσης στις παρακάτω ημερομηνίες:

6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη)

18 Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων)

18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

28 Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή)

Πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου

Η ιδιαιτερότητα του Μουσείου Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης δεν περιλαμβάνεται στη ρύθμιση για δωρεάν είσοδο κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή του μήνα, καθώς διαθέτει δικό του κανονισμό λειτουργίας. Οι ημέρες ελεύθερης πρόσβασης για το μουσείο είναι οι εξής: