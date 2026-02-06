Για την ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας, τη στρατηγική πρόωρης αποπληρωμής χρέους, τις φοροελαφρύνσεις αντί επιδομάτων και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μίλησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην εκπομπή «15 Λεπτά» του Γιώργου Παπαχρήστου. Για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της μνημονιακής περιόδου, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα σαφές πολιτικό και οικονομικό μήνυμα ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές.

«Το πολιτικό μήνυμα μιας γενιάς είναι ότι δεν θα περάσει το χρέος στην επόμενη» είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στον νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό κανόνα, εξήγησε ότι αυτός επιβάλλει συγκράτηση των κρατικών δαπανών ακόμη και σε περιόδους υψηλών πλεονασμάτων, επιτρέποντας όμως στα κράτη να δημιουργούν «μαξιλάρια» για τις δύσκολες χρονιές. Απαντώντας στις αναφορές για τα επίπεδα φτώχειας, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πλήρως τα κοινωνικά προβλήματα και δεν τα υποβαθμίζει.

Υποστήριξε ότι η στήριξη των πολιτών δεν βασίζεται στα επιδόματα, αλλά σε διαρθρωτικές παρεμβάσεις, επισημαίνοντας ότι από το 2019 έχουν μειωθεί 83 φόροι και εισφορές, ενώ έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της Μεταπολίτευσης, με έμφαση στις οικογένειες και τους νέους.

Υποστηρικτής ήθους, ομαδικότητας, ισότητας

Η CrediaBank θα υποστηρίξει ως χορηγός τις προσπάθειες του ολυμπιονίκη αθλητή του άλματος επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλή, όπως επίσης και της πρωταθλήτριας κολυμβήτριας Αννας Ντουντουνάκη, του παραολυμπιονίκη ποδηλασίας Νίκου Παπαγγελή, της Εθνικής Ομάδας υδατοσφαίρισης (πόλο) γυναικών, καθώς και την ομάδα μπάσκετ του Αμαρουσίου. Η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας Ελένη Βρεττού συνάντησε όλους τους αθλητές που θα υποστηρίζει στο εξής η CrediaBank και δήλωσε: «Οι αθλητές που στηρίζουμε δεν είναι απλώς πρωταθλητές. Είναι παραδείγματα ήθους, ομαδικότητας, ισότητας και συμπερίληψης, και εκφράζουν την ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους και το περιβάλλον για ένα καλύτερο μέλλον».

Με νέα ταυτότητα ο κλάδος μετάλλων

Ο ευρωπαϊκός κλάδος μετάλλων παρουσίασε τη νέα του εταιρική ταυτότητα σε εκδήλωση με υψηλούς προσκεκλημένους στις Βρυξέλλες. Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος της Ενωσης και Executive Chairman της METLEN, ανακοίνωσε τη μετονομασία της Eurometaux σε European Metals, έπειτα από σχεδόν 40 χρόνια. Η European Metals υφίσταται από το 1957 με διάφορες μορφές, και πιο πρόσφατα ως Eurometaux, από το 1988. Η νέα επωνυμία αντανακλά την εξέλιξη της Ενωσης, ενισχύοντας τον ρόλο της ως βασικού συνομιλητή με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με στόχο τη στήριξη των ενεργοβόρων βιομηχανιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση. Παράλληλα, ενισχύει τη θέση της Ενωσης σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον, σε μια περίοδο αυξανόμενης εξάρτησης από πρώτες ύλες εκτός Ευρώπης και εντεινόμενων παγκόσμιων οικονομικών εντάσεων.

ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης

To ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης, στη συμβολή των οδών Ακακίου 4 και Ηπείρου, παρέδωσε στον Δήμο Αθηναίων η ΔΕΗ, στο πλαίσιο του στόχου της για ενίσχυση της αστικής βιωσιμότητας. Το νέο ΔΕΗ Mini Park, με συνολική έκταση 424 τ.μ., αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο αναψυχής. Η διαμόρφωση του ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης περιλαμβάνει νέο αστικό εξοπλισμό, σύγχρονο σύστημα άρδευσης και αναβαθμισμένες υποδομές που ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των επισκεπτών, που περιλαμβάνουν την τοποθέτηση έξι ξύλινων καθιστικών και ενός ηλιακού καθιστικού με θύρα USB, φωτιστικών, σημείων παροχής νερού, καθώς και ειδικών υποδομών, όπως φωλιές πουλιών και ποτίστρες ζώων, χώρο ανταλλαγής βιβλίων και χώρο δραστηριοτήτων για παιδιά.

7 στους 10 μένουν σε δικό τους σπίτι

Σχεδόν το 70% των Ελλήνων μένει σε δικό του σπίτι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat για το 2024, με τη χώρα να ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2024 περισσότερο από τα δύο τρίτα (68%) του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης ζούσε σε ιδιόκτητη κατοικία, ελαφρώς μειωμένο από το 69% του 2023. Το ποσοστό των ενοικιαστών στην ΕE είναι 32%, αυξημένο από 31% το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα στην Ελλάδα, το 69,7% καταγράφηκε με ιδιόκτητο σπίτι ενώ το 30,3% έμεινε στο ενοίκιο. Το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκτησίας παρατηρήθηκε στη Ρουμανία (94%) και ακολουθούν η Σλοβακία (93%) και η Ουγγαρία (92%). Η ιδιοκατοίκηση είναι ισχυρή σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από τη Γερμανία, όπου η ενοικίαση κυριάρχησε, με το 53% του πληθυσμού να είναι ενοικιαστές. Τη Γερμανία ακολούθησαν η Αυστρία (46%) και η Δανία (39%).

Νέα διοίκηση στο Ζάππειο Μέγαρο

Νέα διοίκηση αποκτά το Ζάππειο Μέγαρο. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ο Λευτέρης Γιοβανίδης, σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής, και αντιπρόεδρος η Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, ελεύθερη επαγγελματίας και πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως βασική αποστολή την υλοποίηση της συνολικής τεχνικής και ενεργειακής αναβάθμισης ενός ιστορικού τοπόσημου της Αθήνας, με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη χώρα. Η αποστολή αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία εν όψει της ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027, καθώς το Ζάππειο Μέγαρο καλείται να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων.