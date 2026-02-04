Στην ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας, στη στρατηγική πρόωρης αποπληρωμής χρέους, στις φοροελαφρύνσεις αντί επιδομάτων και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στάθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην εκπομπή «15 Λεπτά» του Γιώργου Παπαχρήστου. Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε επίσης στην Παιδεία, στη συνταγματική αναθεώρηση και στη λειτουργία των θεσμών.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Κυριάκου Πιερρακάκη

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε τη λογική της οικονομικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη σταθερότητα, στη μείωση του κόστους δανεισμού και στη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης που – όπως ανέφερε – επιστρέφουν στην κοινωνία μέσω επενδύσεων και θέσεων εργασίας.

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής αποτελεί η πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Όπως σημείωσε, «το πολιτικό μήνυμα μιας γενιάς είναι ότι δεν θα περάσει το χρέος στην επόμενη», τονίζοντας ότι τα συγκεκριμένα χρήματα δεν θα μπορούσαν να διοχετευθούν σε πρόσθετες παροχές λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.

Παράλληλα, εξήγησε ότι ο νέος ευρωπαϊκός κανόνας επιβάλλει αποταμίευση στα χρόνια ανάπτυξης ώστε να υπάρχει δυνατότητα στήριξης της οικονομίας σε περιόδους κρίσης, σημειώνοντας ότι «πρέπει τα καλά χρόνια να αποταμιεύεις, για να μπορείς τα δύσκολα χρόνια να στηρίζεις τη χώρα σου».

Σε οικονομικό επίπεδο, υπογράμμισε ότι η πρόωρη αποπληρωμή δημιουργεί άμεσο όφελος, αναφέροντας πως «κερδίζουμε οχτακόσια εκατομμύρια το χρόνο από το 2029 και μετά», ενώ επισήμανε και τη σημασία του θετικού μηνύματος προς τις αγορές, που συνδέεται με περισσότερες επενδύσεις και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Για τη συνολική πορεία της οικονομίας, εμφανίστηκε αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι «εφόσον έχουμε πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα, θα έχουμε διαρκείς αναβαθμίσεις», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θέτει όριο στις δυνατότητες της οικονομίας.

Αναφερόμενος στην κοινωνική πραγματικότητα, σημείωσε ότι δεν αγνοεί τα προβλήματα, τονίζοντας ότι «υπάρχουν πολίτες που πρέπει να στηριχθούν και στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν».

Στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, επέμεινε στη στροφή από τα επιδόματα προς τις μόνιμες φορολογικές παρεμβάσεις, επισημαίνοντας ότι «ογδόντα τρεις φόρους και εισφορές έχουμε μειώσει από το 2019», κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της Μεταπολίτευσης με στόχευση σε οικογένειες και νέους.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι έχουν υπάρξει λάθη, σημειώνοντας ότι «έχουν γίνει και λάθη, έχουν γίνει και αστοχίες», τονίζοντας ωστόσο ότι έχουν επιτευχθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Για την Παιδεία, ανέφερε ότι οι αλλαγές κρίνονται σε βάθος χρόνου, εκτιμώντας ότι «μέσα σε πέντε με δέκα χρόνια θα έχει αλλάξει όλος ο χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα».

Σε θεσμικό επίπεδο, χαρακτήρισε το Σύνταγμα «χάρτη της επόμενης εικοσαετίας», ενώ για τη Δικαιοσύνη υποστήριξε ότι τα ευρωπαϊκά συστήματα λειτουργούν με μεικτό μοντέλο επιλογής ηγεσίας, το οποίο θεωρεί πιο ορθολογικό.

Αναφερόμενος στη συναίνεση, σημείωσε ότι πρέπει να χτίζεται πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα και όχι σε πολιτικά πρόσωπα, τονίζοντας ότι «αν με κάτι συμφωνώ, πρέπει να έχω το σθένος να πω ότι συμφωνώ».

Τέλος, για τις προσωπικές του φιλοδοξίες δήλωσε ότι περιορίζονται στο να μπορεί να είναι χρήσιμος σε κάθε ρόλο που αναλαμβάνει.