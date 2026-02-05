Θετικά προσκείμενη προς τη δημιουργία ενός ευρωστρατού είναι η Αθήνα σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

Δεν είναι διόλου τυχαία και η τοποθέτηση του υπουργού Εθνικής Αμυνας από την Ουάσιγκτον, με δεδομένο ότι η αμερικανική κυβέρνηση με τις τελευταίες κινήσεις της έχει «ταρακουνήσει» αρκετές χώρες στην ΕΕ.

«Η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει αυτόνομες δυνατότητες άμυνας. Αυτή είναι η λύση. Θα πάρει χρόνια, μπορεί και δεκαετίες. Δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Θα πρέπει για πολλά να βασιζόμαστε στις ΗΠΑ. Ειδικά για διοικητική μέριμνα, για μεταγωγικά αεροσκάφη, για παράγοντες διευκόλυνσης. Είναι μια μακρά διαδικασία. Αλλά η Ευρώπη πρέπει να το κάνει» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας. Τα δεδομένα στην παρούσα φάση είναι ότι το στρατιωτικό δυναμικό των χωρών της ΕΕ, αν και σημαντικό, είναι κατακερματισμένο, με διαφορετικά δόγματα και εξοπλισμό, με την ανάγκη για κοινή διοίκηση και έλεγχο (command and control) να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση και ειδικά σε μια περίοδο που, αν και οι αμυντικές δαπάνες αυξάνονται, η ενοποίηση απαιτεί τεράστιους πόρους.

Η διαχρονική αντιπαράθεση της Ελλάδας με την Τουρκία έχει ως αποτέλεσμα η Αθήνα να αποτελεί, μαζί με τη Γαλλία και τη Γερμανία, μία από τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις στην ΕΕ. Η Γαλλία διαθέτει τον ισχυρότερο στρατό της ΕΕ με αεροπλανοφόρο και πυρηνικά όπλα, η Ελλάδα κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις σε ενεργό προσωπικό και εξοπλισμό σε σχέση με τον πληθυσμό της, αποτελώντας σημαντικό αμυντικό παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο, η Γερμανία επενδύει στη σημαντική αναβάθμιση του στρατού της μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ η Ιταλία και η Πολωνία συμμετέχουν επίσης με σημαντικό προσωπικό και αμυντικές.

Για να αντιληφθεί κανείς και με αριθμούς τη δύναμη της Ελλάδας: Οι ΗΠΑ διαθέτουν 100 φρεγάτες και αντιτορπιλικά και η ΕΕ 101, εκ των οποίων οι 14 είναι στον ελληνικό στόλο. Η Αθήνα έχει δηλαδή κάτι παραπάνω από το 10% της ναυτικής δύναμης της ΕΕ. Μαχητικά οι ΗΠΑ έχουν 2.854 και η ΕΕ 1.362, εκ των οποίων πάνω από τα 200 είναι στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Στις αρχές του 2026, ο ευρωπαίος επίτροπος Αμυνας πρότεινε τη δημιουργία μιας μόνιμης ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης 100.000 ατόμων.

Η πιο άμεση μορφή κοινού στρατού είναι η Ικανότητα Ταχείας Ανάπτυξης της ΕΕ (Rapid Deployment Capacity – RDC), η οποία είναι πλέον πλήρως λειτουργική, περιλαμβάνοντας έως και 5.000 στρατιώτες έτοιμους για γρήγορη επέμβαση σε κρίσεις εκτός ΕΕ, και αποτελείται από τροποποιημένα Συγκροτήματα Μάχης της ΕΕ (EU Battlegroups) και εθνικές μονάδες από ξηρά, θάλασσα και αέρα. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στον σχηματισμό της EU Rapid Deployment Capacity (RDC) με εξειδικευμένες μονάδες καταδρομών και υποστήριξης.