H στενή φιλία που διατηρούσε ο Νόαμ Τσόμσκι με τον Τζέφρι Επστιν αποκαλύπτεται εκτενώς μέσα από εκατομμύρια αρχεία της σχετικής έρευνας, που αφορούν τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, τα οποία δημοσιοποίησε πρόσφατα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων αναφορών στον Τσόμσκι να «φαντασιώνεται το νησί της Καραϊβικής».

Στο πακέτο εγγράφων της Παρασκευής, που βασίστηκε σε προηγούμενες αποκαλύψεις για τους στενούς κοινωνικούς δεσμούς τους, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη ότι ο διάσημος ακαδημαϊκός και γλωσσολόγος αναφερόταν στο ιδιωτικό νησί της Καραϊβικής του φίλου του, όπου παιδιά είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Ωστόσο, η προσωπική οικειότητα μεταξύ των δύο ανδρών στη συγκεκριμένη ανταλλαγή μηνυμάτων είναι εμφανής, όπως και σε πολλά άλλα μέιλ μεταξύ Τσόμσκι και Επστιν που είχαν στόχο τον σχεδιασμό πιο απλών κοινωνικών συναντήσεων.

Υπήρξε επίσης ανταλλαγή μηνυμάτων στην οποία ο Τσόμσκι έγραψε στον Στιβ Μπάνον, τον ακροδεξιό πρώην επικεφαλής στρατηγικής του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας μια συνάντηση γνωριμίας. «Εχουμε πολλά να συζητήσουμε», έγραψε ο Τσόμσκι, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία επικοινωνίας του Μπάνον τού είχαν δοθεί από τον Επστιν, πρώην φίλο του Τραμπ.

Πρώην σύντροφος του Επστιν, η Καρίνα Σούλιακ, έστειλε κάποια στιγμή μέιλ σε τρίτο πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα δεν αποκαλύπτεται, λέγοντας ότι η ίδια και ο φίλος της ήθελαν να στείλουν στον Τσόμσκι και τη σύζυγό του δύο κιτ γενετικού ελέγχου.

Ισως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι στα τέλη Φεβρουαρίου 2019 ο Επστιν ανέφερε σε συνεργάτη του πως είχε λάβει συμβουλές από τον Τσόμσκι που του έλεγε πώς να διαχειριστεί «τον φρικτό τρόπο με τον οποίο σου φέρονται ο Τύπος και το κοινό». Αυτό συνέβη 11 χρόνια αφότου ο Επστιν είχε δηλώσει ένοχος για παρότρυνση ανήλικης στην πορνεία και λίγους μήνες προτού αναφερθεί ότι αυτοκτόνησε ενώ βρισκόταν υπό ομοσπονδιακή κράτηση, εν αναμονή κατηγοριών για διακίνηση ανθρώπων προς σεξουαλική εκμετάλλευση.

«Ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσεις είναι να το αγνοήσεις», έγραψε ο Τσόμσκι, σύμφωνα με κείμενο υπογεγραμμένο με το μικρό του όνομα. «Αυτό ισχύει ιδιαίτερα τώρα, με την υστερία που έχει αναπτυχθεί γύρω από την κακοποίηση των γυναικών, η οποία έχει φτάσει σε σημείο που ακόμη και η αμφισβήτηση μιας κατηγορίας να θεωρείται έγκλημα χειρότερο από τον φόνο».

Ωστόσο, συνολικά, οι τελευταίες επικοινωνίες – που δημοσιεύτηκαν στο πλαίσιο νόμου περί διαφάνειας του Κογκρέσου – συνέχισαν να υπονομεύουν παλαιότερους ισχυρισμούς του Τσόμσκι ότι είχε κυρίως οικονομικές συναλλαγές με τον Επστιν.

Πρόσθεσαν επίσης σημαντικές λεπτομέρειες σε έγγραφα που οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων είχαν δημοσιεύσει τον Νοέμβριο, τα οποία περιείχαν μεταξύ άλλων σχόλια που αποδίδονταν στον Τσόμσκι και χαρακτήριζαν «εξαιρετικά πολύτιμη εμπειρία» τη διατήρηση «τακτικής επαφής» με τον Επστιν.

Βεβαίως, αυτή η τακτική επαφή περιελάμβανε οικονομικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης επικοινωνίας του Τσόμσκι με τον Επστιν για συμβουλές κατά τη διάρκεια μιας περίπλοκης διαμάχης με τα παιδιά του από τον πρώτο του γάμο, που αφορούσε χρήματα και την αγορά ενός διαμερίσματος.

Η δικηγόρος που διαχειριζόταν τα περιουσιακά του Τσόμσκι κάποια στιγμή πρότεινε να σταλεί ένα αιχμηρό μέιλ σε οικονομικό του σύμβουλο σχετικά με αποκλίσεις γύρω από πληρωμή ύψους 187.000 δολαρίων. Η δικηγόρος είχε έτοιμο το προσχέδιο. Ομως ο Τσόμσκι – ένας από τους λαμπρότερους διανοουμένους παγκοσμίως – φρόντισε να ζητήσει τη γνώμη του Επστιν για το αν ήταν καλή ιδέα να σταλεί το μήνυμα. «Να εγκρίνεις την αποστολή, αλλά να την επιπλήξεις για την απροθυμία της να θέσει δύσκολα ερωτήματα», έγραψε μεταξύ άλλων ο Επστιν. «ΑΝΟΗΣΙΕΣ».

Η Βαλέρια Τσόμσκι κανόνισε, σε άλλη φάση, για συνεργάτη του Επστιν, να σταλεί επιταγή 20.000 δολαρίων, με σκοπό να βοηθήσει στη «διοργάνωση του διαγωνισμού Τσόμσκι στη γλωσσολογία».

Πέραν αυτών, η σχέση του Τσόμσκι με τον Επστιν τού εξασφάλισε προσκλήσεις για κοινές διακοπές και γνωστά ονόματα στον κοινωνικό του περίγυρο.

Για παράδειγμα, αφού μέιλ έδειχναν ότι ο ίδιος και οι Τσόμσκι σχεδίαζαν να συναντηθούν το 2016, ο Επστιν έγραψε στον Νόαμ: «Χάρηκα… όπως πάντα. Θα έρθετε Νέα Υόρκη ή Καραϊβική; Απολαύστε το φαγητό». «Κι εμείς το ίδιο, πάρα πολύ», απάντησε ο Τσόμσκι. «Η Βαλέρια προτιμά πάντα τη Νέα Υόρκη. Εγώ πραγματικά φαντασιώνομαι το νησί της Καραϊβικής».