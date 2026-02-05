Ενας μήνας πέρασε από την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων, με τη δυναμική της αγοραστικής διάθεσης των καταναλωτών να είναι περιορισμένη και τις προσδοκίες των λιανεμπορικών επιχειρήσεων αρνητικές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ο πρώτος μήνας της περιόδου των χειμερινών εκπτώσεων για το 2026 έδειξε μια εικόνα συγκρατημένης αγοραστικής κίνησης, επιβεβαιώνοντας τις δυσκολίες που έχουν καταγραφεί συνολικά στην αγορά κατά τη διάρκεια του 2025.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από μια πρώτη αποτίμηση, περίπου τρεις στις δέκα επιχειρήσεις κατέγραψαν πωλήσεις στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις εμφάνισαν πτώση στον κύκλο εργασιών τους, ενώ μόλις το 15% κατέγραψε ανοδική πορεία. Το σημαντικότερο εύρημα όμως είναι ότι μόνο το 35% των ερωτηθέντων εμπόρων, δηλαδή λιγότεροι από τέσσερις στους δέκα, εκτιμούν ότι το 2026 θα κινηθεί σε υψηλότερους τζίρους από την προηγούμενη χρονιά.

Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι χειμερινές εκπτώσεις λειτουργούν κυρίως ως ένας μηχανισμός συγκράτησης των απωλειών και όχι ως μοχλός ανάκαμψης της κατανάλωσης, αφού η περιορισμένη διαθεσιμότητα εισοδήματος παραμένει καθοριστικός παράγοντας για τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Αλλωστε από τα στοιχεία της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τα εισοδήματα των νοικοκυριών φαίνεται ότι το 51,5% είδαν τη χρονιά που πέρασε επιδείνωση των οικονομικών τους που επηρέασε την καταναλωτική συμπεριφορά τους για μη βασικές ανάγκες και αγορές.

Σε ασφυξία

«Οι χειμερινές εκπτώσεις κινούνται ως συνέχεια της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο λιανεμπόριο την προηγούμενη χρονιά, με πίεση στους τζίρους των επιχειρήσεων, όπως άλλωστε είχε καταγραφεί και από τις έρευνες της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας. Αυτό αποδεικνύει ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι οι εκπτώσεις, αλλά η έλλειψη διαθέσιμου εισοδήματος που δεν επαρκεί για να στηρίξει την κατανάλωση και έτσι η αγορά παραμένει σε ασφυξία» αναφέρει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος.

Τα στοιχεία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά δείχνουν ότι τα διαθέσιμα χρήματα για κατανάλωση τον Ιανουάριο 2026 ήταν αισθητά λιγότερα, καθώς οι μισθοί, οι συντάξεις και τα δώρα που είχαν καταβληθεί τον προηγούμενο μήνα δεν επαρκούσαν για να στηρίξουν αγορές και κατά την εκπτωτική περίοδο. Η ακρίβεια συνέχισε να απορροφά μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού, περιορίζοντας την αγοραστική δυνατότητα ακόμα και σε περιόδους μειωμένων τιμών.