Ανοιχτά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων, όπως και την επόμενη Κυριακή 25 Ιανουαρίου. Η απόφαση εντάσσεται στο θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει τη λειτουργία των καταστημάτων συγκεκριμένες Κυριακές του χρόνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, περίπου έξι στους δέκα καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές στη διάρκεια των εκπτώσεων, κυρίως για την κάλυψη προσωπικών και οικογενειακών αναγκών. Η ζήτηση επικεντρώνεται κυρίως σε είδη ένδυσης και υπόδησης, ενώ ακολουθούν προϊόντα τεχνολογίας και είδη σπιτιού.

Διάρκεια και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή των καταστημάτων να είναι προαιρετική. Όσα καταστήματα επιλέξουν να συμμετάσχουν, οφείλουν να αναρτούν πινακίδες που να ενημερώνουν ότι πραγματοποιούνται εκπτώσεις ή προσφορές.

Σε κάθε προϊόν πρέπει να αναγράφεται η αρχική τιμή και η τιμή μετά την έκπτωση, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια προς τους καταναλωτές. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ισχύει πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει τους πολίτες από ελαττωματικά προϊόντα, ψευδείς τιμές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Προσοχή στις παγίδες

Κατά τη διάρκεια των προσφορών, οι έμποροι υποχρεούνται να αναγράφουν ευκρινώς την αρχική και τη νέα μειωμένη τιμή, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης. Σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναφέρεται η προγενέστερη τιμή που ίσχυε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν τη μείωση.

Ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή που είχε εφαρμοστεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη μείωση. Αν το προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από 30 ημέρες, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών. Όταν οι μειώσεις αυξάνονται προοδευτικά, προγενέστερη θεωρείται η τιμή πριν από την πρώτη μείωση.

Εμπορική επικοινωνία και ποσοστά εκπτώσεων

Επιτρέπεται η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης, εκτός από την αναγραφή των τιμών. Εφόσον οι μειωμένες τιμές καλύπτουν πάνω από το 60% των προϊόντων, πρέπει να αναγράφεται το συνολικό ποσοστό έκπτωσης ή το εύρος των ποσοστών (π.χ. «από …% έως …%»). Αν οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη, αυτό πρέπει να δηλώνεται σαφώς.

Ειδικές ρυθμίσεις για καταστήματα STOCK και OUTLET

Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να αναγράφουν στις πινακίδες την παλαιά τιμή πώλησης, διαγραμμένη, και τη νέα μειωμένη τιμή, με τρόπο που να καθιστά τη διαφορά σαφή για τον καταναλωτή. Προαιρετικά μπορούν να αναγράφουν και το ποσοστό μείωσης.

Κατά τις περιόδους εκπτώσεων ή προσφορών, οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να εμφανίζουν όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και να προβάλλουν με έντονη γραφή τη νέα μειωμένη τιμή, χρησιμοποιώντας μόνο τις λέξεις «εκπτώσεις» ή «προσφορές» σε κάθε εμπορική επικοινωνία.

Κυρώσεις για παραπλανητικές πρακτικές

Σε περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών ανακοινώσεων σχετικά με το ποσοστό έκπτωσης, τις τιμές ή την ποσότητα των προϊόντων, επιβάλλεται πρόστιμο έως 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών, και όχι μικρότερο από 20.000 ευρώ. Αν η ίδια παράβαση επαναληφθεί μέσα σε πέντε χρόνια, το ανώτατο όριο του προστίμου αυξάνεται στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών.