Οι χειμερινές εκπτώσεις συνεχίζονται, με τα καταστήματα να λειτουργούν αύριο, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00. Τα πολυκαταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00, προσφέροντας στους καταναλωτές περισσότερες ώρες για τις αγορές τους.

Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά, όπως συμβαίνει συνήθως τις Κυριακές των εκπτώσεων. Εξαιρέσεις αποτελούν τα μικρότερα καταστήματα που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, όπως τα AB Shop & Go και τα OK Markets, τα οποία θα είναι ανοιχτά. Επίσης, τα LIDL θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 20:00.

Οδηγίες για ασφαλείς αγορές

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει βασικούς κανόνες για αγορές με ασφάλεια και διαφάνεια κατά την περίοδο των εκπτώσεων.

Σύμφωνα με την Ένωση, στα προϊόντα που βρίσκονται σε έκπτωση πρέπει να αναγράφονται καθαρά η αρχική και η τελική μειωμένη τιμή στο σημείο πώλησης. Κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής οφείλει να περιλαμβάνει και την προγενέστερη τιμή, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών πριν από την έκπτωση.

Αν κάποιο προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από 30 ημέρες, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών. Σε περιπτώσεις σταδιακών μειώσεων, προγενέστερη τιμή θεωρείται εκείνη που ίσχυε πριν από την πρώτη έκπτωση.

Επιτρέπεται η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, αλλά όταν αφορά πάνω από το 60% των διαθέσιμων προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται στη βιτρίνα και στις διαφημίσεις. Αν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ανά κατηγορία προϊόντων, πρέπει να αναγράφεται το εύρος («από …% έως …%»), ή να διευκρινίζεται ότι αφορά επιλεγμένα είδη.

Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET οφείλουν να παρουσιάζουν με σαφήνεια τη διαφορά ανάμεσα στην παλιά και τη νέα τιμή. Κατά τις εκπτωτικές περιόδους πρέπει να εμφανίζονται σωστά όλες οι ενδιάμεσες μειώσεις και η τελική τιμή.

Σε περιπτώσεις παραπλανητικών εκπτώσεων ή προσφορών προβλέπονται πρόστιμα έως 2% του ετήσιου τζίρου του εμπόρου, με ελάχιστο ποσό τα 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε πέντε χρόνια, το ανώτατο πρόστιμο μπορεί να φτάσει το 4%.

Οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.