Ανοιχτά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων, καθώς και την επόμενη Κυριακή, 25 Ιανουαρίου. Η λειτουργία τους εντάσσεται στο θεσμοθετημένο πλαίσιο για την τόνωση της αγοράς κατά την περίοδο των εκπτώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, περίπου έξι στους δέκα καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές αυτή την περίοδο, εστιάζοντας κυρίως στην κάλυψη προσωπικών και οικογενειακών αναγκών. Η ζήτηση επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο σε είδη ένδυσης και υπόδησης, ενώ ακολουθούν τα προϊόντα τεχνολογίας και τα είδη σπιτιού.

Διάρκεια και υποχρεώσεις των καταστημάτων

Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων να είναι προαιρετική. Όσα καταστήματα συμμετέχουν, οφείλουν να αναρτούν ευδιάκριτη πινακίδα που να ενημερώνει το κοινό ότι πραγματοποιούνται εκπτώσεις ή προσφορές.

Επιπλέον, σε κάθε προϊόν πρέπει να αναγράφεται η αρχική και η νέα τιμή μετά την έκπτωση, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει με σαφήνεια το όφελος. Το ισχύον νομικό πλαίσιο προστατεύει πλήρως τους πολίτες σε περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων, ψευδών τιμών ή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Κατά τη διάρκεια των προσφορών, οι τιμές πρέπει να εμφανίζονται ξεκάθαρα στα σημεία πώλησης, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης. Σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναφέρεται η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή που είχε ισχύσει τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από τη μείωση.

Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά λιγότερο από 30 ημέρες, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών. Αν η μείωση εφαρμόζεται σταδιακά, ως προγενέστερη θεωρείται η τιμή πριν από την πρώτη μείωση.

Εκπτώσεις, ποσοστά και ειδικές κατηγορίες καταστημάτων

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων επιτρέπεται η αναγραφή του ποσοστού μείωσης, πέρα από την παλιά και τη νέα τιμή. Αν η έκπτωση αφορά πάνω από το 60% των ειδών ενός καταστήματος, το συνολικό ποσοστό πρέπει να αναφέρεται στις βιτρίνες και σε κάθε εμπορική επικοινωνία. Όταν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ανά κατηγορία προϊόντων, πρέπει να αναγράφεται το εύρος τους («από …% έως …%»).

Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να εμφανίζουν στις πινακίδες την παλαιά τιμή διαγραμμένη και τη νέα μειωμένη τιμή με τρόπο σαφή για τον καταναλωτή. Κατά τις περιόδους εκπτώσεων ή προσφορών, πρέπει να παρουσιάζουν όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και τη νέα τιμή με έντονη γραφή, χρησιμοποιώντας μόνο τις λέξεις «εκπτώσεις» ή «προσφορές».

Κυρώσεις για παραπλανητικές πρακτικές

Σε περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών εκπτώσεων, είτε ως προς το ποσοστό είτε ως προς τις τιμές ή την ποσότητα των προϊόντων, επιβάλλεται πρόστιμο έως 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου και όχι λιγότερο από 20.000 ευρώ. Αν η ίδια παράβαση επαναληφθεί μέσα σε πέντε χρόνια, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως και το 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Πηγή: ΟΤ