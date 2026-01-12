Με προσδοκίες για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ ξεκινούν σήμερα οι χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. Τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν ανοικτά προαιρετικά τις Κυριακές 18 και 25 Ιανουαρίου.

Παρά την οικονομική κόπωση των νοικοκυριών μετά τις γιορτές, η αγορά εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη ότι η φετινή εκπτωτική περίοδος θα κινηθεί σε ελαφρώς καλύτερα επίπεδα από πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών κατά το πρώτο δίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, περίπου έξι στους δέκα καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, κυρίως για την κάλυψη προσωπικών και οικογενειακών αναγκών. Η ζήτηση επικεντρώνεται στην ένδυση και την υπόδηση, ενώ ακολουθούν τα είδη τεχνολογίας και τα προϊόντα για το σπίτι.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος του εισοδήματος κατευθύνεται σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, γεγονός που οδηγεί τους καταναλωτές σε πιο στοχευμένες αγορές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις υψηλές εκπτώσεις και στις διαδικτυακές προσφορές.

Κανόνες λειτουργίας και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

Σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστικής σημασίας είναι οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς κατά την εκπτωτική περίοδο, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Οι έλεγχοι αναμένεται να είναι εντατικοί.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να συνοδεύεται από τη σαφή αναγραφή της προγενέστερης τιμής, βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση.

Ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή που είχε εφαρμόσει ο έμπορος για το συγκεκριμένο προϊόν τις 30 ημέρες πριν από την πρώτη εφαρμογή της έκπτωσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση της προτεινόμενης λιανικής τιμής ως τιμής αναφοράς, παρά μόνο συγκριτικά και χωρίς να δημιουργείται εντύπωση μείωσης τιμής.

Για παράδειγμα, αν η προτεινόμενη τιμή του κατασκευαστή είναι 100 ευρώ, η σωστή αναγραφή είναι: «Προτεινόμενη λιανική τιμή κατασκευαστή: 100€. Τιμή πώλησης: 70€» και όχι «Προτεινόμενη λιανική 100€ → ΤΩΡΑ 70€ (-30%)».

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων:

– Πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή κάθε προϊόντος.

– Επιτρέπεται η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης.

– Αν οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των ειδών, το ποσοστό ή το εύρος του ποσοστού έκπτωσης («από …% έως …%») πρέπει να αναγράφεται στις βιτρίνες και σε κάθε μορφή εμπορικής επικοινωνίας.

– Εφόσον οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη, αυτό πρέπει να δηλώνεται ρητά.

– Για καταστήματα STOCK ή OUTLET είναι υποχρεωτική η αναγραφή της παλαιάς (διαγραμμένης) και της νέας τιμής, ενώ κατά τις εκπτώσεις πρέπει να εμφανίζονται όλες οι ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες, με έμφαση στη νέα τελική τιμή.

Οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί και, σε περιπτώσεις παραπλανητικών εκπτώσεων, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, με ελάχιστο ποσό τις 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας, το ποσοστό αυξάνεται στο 4%.

Συμβουλές και δικαιώματα των καταναλωτών

Οι καταναλωτές καλούνται να αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις με προσοχή και σύνεση. Κατά τις αγορές τους θα πρέπει:

– Να ελέγχουν ότι αναγράφονται καθαρά η αρχική και η τελική τιμή κάθε προϊόντος.

– Να διασταυρώνουν ότι η «παλαιά τιμή» αντιστοιχεί πράγματι στη χαμηλότερη τιμή του προηγούμενου διαστήματος.

– Να δίνουν προτεραιότητα στις πραγματικές ανάγκες τους και να αποφεύγουν παρορμητικές αγορές λόγω υψηλών ποσοστών έκπτωσης.

– Να κρατούν αποδείξεις, καθώς ισχύουν πλήρως τα δικαιώματα επιστροφής και εγγύησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή.