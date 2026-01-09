Την ερχόμενη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το τέλος του Φεβρουαρίου, και αποτελούν μια ευκαιρία ώστε οι καταναλωτές να καλύψουν ανάγκες τους σε προσιτές τιμές.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, δίνει έναν χρήσιμο οδηγό προς τους καταναλωτές τόσο για το τι πρέπει να προσέξουν στη διάρκεια των εκπτώσεων όσο και για τα δικαιώματά τους με σκοπό την ασφαλέστερη και συνετή διενέργεια των αγορών.