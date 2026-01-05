Η αγορά προετοιμάζεται για τις χειμερινές εκπτώσεις 2026, που ξεκινούν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως τις 27 Φεβρουαρίου. Η δίμηνη εκπτωτική περίοδος αναμένεται να προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις.

Αν και η συμμετοχή των καταστημάτων είναι προαιρετική, όσοι λάβουν μέρος υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες διαφάνειας. Η αναγραφή της αρχικής και της τελικής τιμής πρέπει να είναι σαφής, ενώ απαγορεύονται οι παραπλανητικές προσφορές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εκπτώσεων ισχύει το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες για ελαττωματικά προϊόντα, ψευδείς τιμές ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις αρμόδιες αρχές.

Οι ειδικοί συνιστούν στους καταναλωτές να καταρτίζουν λίστα με τα προϊόντα που χρειάζονται και να αποφεύγουν τις παρορμητικές αγορές που βασίζονται σε πρόσκαιρες εκπτώσεις.

Συμβουλές για έξυπνες και ασφαλείς αγορές

Σύγκριση τιμών: Πριν από κάθε αγορά, συγκρίνετε τιμές σε διαφορετικά φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα, ώστε να διαπιστώσετε το πραγματικό όφελος.

Έλεγχος αναγραφής τιμών: Τα καταστήματα οφείλουν να εμφανίζουν καθαρά την αρχική και τη μειωμένη τιμή. Ελέγξτε ότι η έκπτωση είναι πραγματική και όχι παραπλανητική.

Προσοχή στις υπερβολικά δελεαστικές προσφορές: Αποφύγετε αγορές που φαίνονται υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές, ιδίως σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

Αγορά από αξιόπιστες πηγές: Επιλέγετε γνωστά καταστήματα ή επίσημες πλατφόρμες, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απάτης ή κακής ποιότητας προϊόντων.

Ενημέρωση για πολιτικές επιστροφής: Διαβάστε προσεκτικά τους όρους επιστροφής ή αντικατάστασης προϊόντων, για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις μετά την αγορά.

Έλεγχος προϊόντων: Εξετάστε τα προϊόντα κατά την παραλαβή ή πριν φύγετε από το κατάστημα, ώστε να εντοπίσετε πιθανές φθορές ή ελαττώματα.

Ασφάλεια στο ηλεκτρονικό εμπόριο: Κατά τις online αγορές, προτιμήστε ασφαλείς μεθόδους πληρωμής και διατηρήστε αποδείξεις ή e-mail επιβεβαίωσης για κάθε συναλλαγή.