Με την γκρίνια στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ να συνεχίζεται όσο συνεχίζονται οι αρνητικές δημοσκοπικές επιδόσεις, η κάθε πλευρά μετρά και ζυγίζει τις επόμενες κινήσεις της – στη Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζονται για την πρώτη δημόσια παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη μετά τις τελευταίες εξελίξεις, που επισήμως γίνεται για να απαντήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση και το εθνικό απολυτήριο.

Αναπόφευκτα οι υψηλοί τόνοι στα εσωκομματικά τον τελευταίο καιρό δεν θα μπορούν να μείνουν αναπάντητοι, ωστόσο η πραγματική απάντηση του Ανδρουλάκη θα δοθεί στη συνεδρίαση των οργάνων της επόμενης εβδομάδας. Ο Χάρης Δούκας, σε κλειστή διαδικτυακή σύσκεψη στελεχών για το συνέδριο, σύμφωνα με πληροφορίες, χαρακτήρισε «άθλιους» όσους διαδίδουν πως θα φύγει από το κόμμα και ο Παύλος Γερουλάνος ξεκαθάρισε εκ νέου πως «κανείς δεν αμφισβητεί τον πρόεδρο». Στην πραγματικότητα, ωστόσο, το συνέδριο στα τέλη Μαρτίου είναι ορόσημο για όλους, καθώς, σε πολιτικό επίπεδο, η εσωκομματική αντιπολίτευση το περιγράφει ως την τελευταία ευκαιρία ανασύνταξης μέχρι την κάλπη του 2027, ώστε το ΠΑΣΟΚ να πετύχει τον στόχο του πρώτου κόμματος με «έστω και μία ψήφο» διαφορά από τη ΝΔ.

Ηρεμία μετά τις αιχμές

«Κανείς δεν αμφισβητεί τον πρόεδρο. Πρέπει να γίνει αυτό πάρα πολύ ξεκάθαρο», ανέφερε χθες ο Γερουλάνος (Σκάι), τονίζοντας πως ο Ανδρουλάκης έχει εκλεγεί μόλις πριν από 18 μήνες. «Η δουλειά η δική μας είναι όταν μιλάμε στα όργανα, μιλάμε στο συνέδριο, να φέρνουμε τις προτάσεις που έχουμε να φέρουμε και μετά να συνταχθούμε όλοι με τη γνώμη της πλειοψηφίας για να δώσουμε τη μάχη. Αν σταματήσουμε από τώρα να μιλάμε, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα θα οδηγήσει σε ένα συνέδριο “σούπα” στο οποίο θα πάμε όλοι να χειροκροτήσουμε», επεσήμανε – ο Γερουλάνος επιμένει σε ζητήματα εσωκομματικής δημοκρατίας και υπερασπίζεται το δικαίωμα των στελεχών να λένε την άποψή τους. Ο ίδιος έχει αναφερθεί τις τελευταίες μέρες πολλές φορές και στις «σπάνιες συνεδριάσεις» των κομματικών οργάνων που λαμβάνουν χώρα. Τόσο εκείνος όσο και ο Δούκας προετοιμάζονται παρασκηνιακά για την παρουσία τους στο συνέδριο, ενώ η παρουσία του στην Ηλεία, στην κοπή της πίτας, στο πλάι του βουλευτή της περιοχής Μιχάλη Κατρίνη, είχε, σύμφωνα με κάποιους από τους παρισταμένους, ένα είδος «αρχηγικού χαρακτήρα».

Με το βλέμμα στον Τσίπρα

Τα μέτωπα για τον Ανδρουλάκη, ωστόσο, δεν περιορίζονται εκεί. Ο Θόδωρος Μαργαρίτης από την Ανανεωτική Αριστερά (και μέλος του ανενεργού Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος), ο οποίος έχει δει ήδη δύο στελέχη της τάσης του (Γιώργος Σιακαντάρης, Γιώργος Μπουλμπασάκος) να καταλήγουν συνομιλητές ή συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε σε ανάρτησή του για τα όσα εξελίσσονται εσωκομματικά – και για όσα ακούστηκαν, αλλά και γράφτηκαν από στελέχη του προεδρικού περιβάλλοντος για τα σενάρια εξόδου του Δούκα: «Η λογική του “εσωτερικού εχθρού” για το εσωκομματικό πεδίο παραπέμπει σε σταλινικά κομμουνιστικά κόμματα. Οχι σε ανοιχτά, σύγχρονα σοσιαλιστικά κινήματα». «Σε κανένα κόμμα όπως είναι λογικό δεν δημιουργείται εσωστρέφεια όταν οι δημοσκοπήσεις το ευνοούν. Από εκεί και πέρα υπάρχει η συζήτηση και η ανάγκη συνθέσεων και πολιτικών συμβιβασμών. Απλά πράγματα χωρίς υπερβολικές θεωρίες συνωμοσίας», επεσήμανε.

Στην Ανανεωτική Αριστερά προτάσσουν την ανάγκη διευρύνσεων και διαλόγου, όχι μόνο με πρόσωπα, αλλά και με κόμματα στα αριστερά, με κάποιους εξ αυτών, όπως ο Δούκας, να περιλαμβάνουν στην πρόθεση διαλόγου και τον Αλέξη Τσίπρα – ο οποίος, όπως λένε στη Χαριλάου Τρικούπη επικρίνοντας τον μεσσιανικό τρόπο που θεωρούν ότι λειτουργεί, «έχει κριθεί σε εκλογικές αναμετρήσεις».